iPhone 14 gaat super sterk worden door nieuwe behuizing

Vermoedelijk komt de iPhone 14 met een nieuwe behuizing. Dit maakt het apparaat bijna onverwoestbaar!

De iPhone 13 is er nog niet, maar er zijn nu al geruchten over de iPhone 14. En dat is wel een goed gerucht. Want wat vrezen we allemaal? Dat je je smartphone laat vallen met als gevolg een scheur in je scherm. Of nog erger, dat hij helemaal kapot is.

iPhone 14 krijgt een nieuwe behuizing

Analisten bij de bank JP Morgen Chase weten het zeker. De iPhone 14 komt met een nieuwe behuizing. Zij schrijven dit in een nieuw rapport. Daarin staat dat Apple gebruik zal maken van een titaniumlegering. Dit zal een van de grootste veranderingen zijn in het ontwerp van de behuizing in de 2022 “iPhone”-serie. Foxconn zal de exclusieve fabrikant zijn van de titanium frames voor de high-end modellen.

Dit is een primeur voor Apple, als het rapport natuurlijk klopt. Het materiaal wordt al gebruikt voor sommige producten van het bedrijf, zoals de Apple Watch Series- 6 modellen. De huidige iPhones zijn echter gemaakt van aluminium en roestvrij staal. Titanium heeft in vergelijking met roestvrij staal een hogere hardheid. Hierdoor is het beter bestemd tegen krassen en is het zo stijf dat het beter bestand is tegen buigen. Een ander groot voordeel is dat het 45% lichter is dan staal, maar wel twee keer zo sterk als aluminium. Het is wel weer 60% zwaarder dan aluminium.

Nadelen

Ook dit materiaal heeft nadelen. Vingerafdrukken zie je heel makkelijk op de blanke oppervlakken van titanium en titaniumlegeringen. Dit laat onaantrekkelijke sporen achter op consumentenapparaten. De hardheid van titanium maakt het ook moeilijk om te etsen (het maken van de behuizing), wat het minder aantrekkelijk kan maken. Ook is dit duurder.

Apple heeft hier afgelopen jaren onderzoek naar gedaan om het probleem op te lossen. Het bedrijf heeft pas enkele octrooiaanvragen gedaan. Hierin staat dat het bedrijf onderzoek doet naar het gebruik van dunne oxidecoatings voor metalen oppervlakken, waardoor vingerafdrukken op apparaten aanzienlijk kunnen worden verminderd. Het bedrijf heeft ook een straal-, ets- en chemisch proces beschreven, dat titanium behuizingen een hoogglanzende oppervlakteafwerking kan geven voor een aantrekkelijker uiterlijk.