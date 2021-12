Deze feature gaat de iPhone 14 “niet meer hebben”

Apple wil een reeds bekende feature de standaard maken op de iPhone 14 en zoals dat meestal gaat betekent dat het verwijderen van het ouderwetse alternatief.

De manier hoe Apple nieuwe features toevoegt kent zo zijn lovers en haters. Die haters struikelen meestal over het feit dat de concurrentie deze features al lang heeft en dat je wordt gedwongen om een keuze te maken. Denk aan het verwijderen van de aux-poort (headphone jack) wat ervoor zorgde dat je al je kabeltjes moest vervangen, of de toevoeging van FaceID, waardoor je ineens geen vingerscanner meer hebt. De tactiek lijkt dat je de ‘oude’ oplossing moet vergeten omdat de nieuwe oplossing zo veel beter is. Bij de volgende feature die eraf gehaald gaat worden bij de iPhone 14 lijkt die logica hetzelfde te zijn.

eSIM

Dan gaat het over eSIM. Voor wie het even heeft gemist: eSIM is een simkaart die geen fysieke simkaart nodig heeft. Telefoons met een eSIM kunnen wat normaliter op een kaartje staat gewoon ontvangen met ingebouwde hardware en dus hoef je niet meer in de weer met een SIM-kaart. Apple heeft de mogelijkheid voor een eSIM al een tijdje geïntegreerd in de iPhone, maar je kunt ook nog altijd een fysiek kaartje in je telefoon steken. Dat gaat veranderen.

iPhone 14 enkel met eSIM

Volgens een tipgever aan MacRumors heeft Apple de grootste telefoonleveranciers van de VS geadviseerd om zich voor te bereiden op smartphones met enkel eSIM in 2022. In het document wordt niet specifiek ingegaan op de iPhone, maar gezien het feit dat Apple dit ‘deelt’, lijkt dat evident. Volgens die logica gaat de iPhone 14 op de markt komen zonder SIM-laatje. Dat was origineel het plan voor de iPhone 15 in 2023. Er moet wel direct bij gezegd worden dat het originele plan was om ‘enkele’ modellen zonder fysieke SIM uit te rusten, wat waarschijnlijk hetzelfde is voor de 14. Het zou dus kunnen dat de reguliere 14-modellen nog wél met een SIM-laatje komen en de Pro-modellen zonder.

Voor Nederland zou het niet veel betekenen, want veel dan niet alle providers hebben de mogelijkheid om je fysieke kaartje om te laten zetten naar eSIM. Wees dus gewaarschuwd als je aan het richten bent op een iPhone 14 en graag het fysieke kaartje wil houden. Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar je weet het maar nooit.