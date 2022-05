iPhone 14 krijgt bijzondere selfiecamera

Apple lijkt te gaan uitpakken als het gaat om de selfiecamera van de nieuwe iPhone 14.

De camera’s zijn altijd uiterst belangrijk bij een smartphone. De focus ligt doorgaans op de achterkant. De selfiecamera, tja. Die is meestal een stuk minder belangrijk! Apple gaat de selfiecamera meer liefde geven als het op de iPhone 14 aankomt. Althans, daarover bericht ET News op basis van leveranciers.

Apple zou een selfiecamera van hoge kwaliteit willen verwerken op de nieuwste iPhone. Deze krijgt onder meer een ingebouwde autofocus. De productie van deze camera zal in Zuid-Korea plaatsvinden, aldus de bronnen.

De hoge kwaliteit camera is wel een serieuze investering. Apple zou tot drie keer meer productiekosten kwijt zijn in vergelijking met vorige selfiecamera’s op de iPhone. Een behoorlijke duit in het zakje dus voor de Amerikaanse techfabrikant.

Het is niet heel vreemd dat Apple deze stap zet. De camera’s op de achterkant hebben door de jaren heen al diverse innovaties gezien op de iPhone. Aan de voorzijde lijkt de tijd een beetje stil te hebben gestaan. Apple maakt nu een inhaalslag met de high-end selfiecamera op de iPhone 14.

De presentatie van de nieuwe smartphone is naar verwachting in september, met een verkoopstart in oktober.