iPhone 14 onthulling op 7 september

Interesse in de nieuwe iPhone? Circuleer dan deze datum in je agenda voor de iPhone 14 onthulling.

Nog even en dan is het zover. De maand september komt eraan en dat betekent traditiegetrouw een nieuwe iPhone. Dat is dit jaar niet anders. Apple heeft bevestigd dat er op 7 september een event gaat plaatsvinden. Het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino geeft geen informatie prijs over de inhoud, maar iedereen weet wat dit te betekenen heeft. Natuurlijk hebben ze het over de iPhone 14 onthulling.

Je kunt het iPhone event live volgen. Het is digitaal en te zien op woensdag 7 september vanaf 19:00 Nederlandse tijd. Het techbedrijf verzorgt een livestream op het YouTube-kanaal en via Apple TV zal de keynote ook te zien zijn.

Dit jaar pakt Apple naar verwachting anders uit met de line-up. Er komt een iPhone 14 Pro met een scherm dat net zo groot zal zijn als de iPhone 14. Daarnaast komt er weer een Max en een Pro Max. Dit jaar geen mini, mocht je daar op gehoopt hebben. Dat brengt het totaal op vier nieuwe iPhones.

De mini-modellen van Apple bleken niet zo geliefd als het techbedrijf misschien in eerste instantie dacht. Met de iPhone 14 neemt het bedrijf dan ook afscheid van dit model.