iPhone 14 Plus, echt een plus?

De iPhone 14 Plus (links) is duidelijk groter dan het basismodel iPhone 14. Bron Apple

De iPhone 14 Plus neemt een middenpositie in tussen het basismodel en de Pro Max. Weliswaar is de hardware niet veel verschillend van de iPhone 14 basis, maar het scherm is veel groter. Is de Plus interessant voor jou? Dat gaan we nu bekijken.

iPhone 14 Plus nog niet leverbaar

De iPhone 14 Plus is de enige van deze generatie waarvan de lancering is uitgesteld tot 7 oktober. Dat is nog voor het schrijven van dit artikel, wat betekent dat nog niet alles bekend is over deze iPhone. Maar in grote lijnen lijkt het gaan om het basismodel, maar dan met een groter scherm.

Dat betekent dat het toestel qua hardware niet erg veel verschilt van de iPhone 13. Zo zit er dezelfde processor in. De enige echte baanbrekende nieuwe feature in de twee basismodellen is de satellietfunctie, waarmee het mogelijk is om overal ter wereld hulp te vragen door middel van communicatie met een satelliet.

Lange batterijduur, snel opladen van de iPhone 14 Plus

De tweede grote Plus van dit model is dat batterijduur veel groter is, 26 uur bekijken van video’s in plaats van 20 uur. Aangezien batterijduur door smartphonegebruikers wordt genoemd als hét grote probleem, is dit natuurlijk een welkome verbetering. Dat geldt ook voor de snelle oplaadtijd. Je kan met een Apple 20 W oplader het toestel in een half uur tot de helft opladen, de andere helft duurt veel langer.

In de Verenigde Staten is dit toestel scherp geprijsd met een prijs voor het instapmodel van 900 dollar, maar de prijzen hier in Nederland liggen helaas nog fors hoger, met € 1167 voor het basismodel iPhone 14 Plus. Het forse valutarisico van de wild op en neer schietende dollar- en eurokoers is hier waarschijnlijk debet aan.

Conclusie

Is je budget niet al te groot en wil je van bijvoorbeeld Android of als nieuwe smartphone gebruiken overstappen op een Apple? Dan is de iPhone 14 Plus zeker het overwegen waard. Het is geen slecht toestel, en een betere koop dan het basismodel, zij het niet goedkoop.

Voor 100-200 euro extra vergeleken met het basistoestel heb je een groot scherm, langere batterijduur en iets meer geheugen vergeleken met de voorganger met versienummer 13. Maar heb je iets meer geld? Dan kan je beter voor een van de beide Pro modellen gaan.