iPhone 14 Plus verkopen lager dan gedacht

De iPhone 14 Plus, links, is iets groter dan de iPhone 14.

De verkopen van de iPhone 14 Plus, het grote broertje van het basismodel, blijken tegen te vallen. Dat blijkt uit omzetcijfers van Apple.

Apple heeft de iPhone 14 in vier uitvoeringen uitgebracht. Dat zijn naast het basismodel, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Waar de beide Pro uitvoeringen het behoorlijk goed doen, valt de verkoop van het basismodel en -vooral- van de Plus nogal tegen.

Klein verschil tussen iPhone 13 en het iPhone 14 Plus maakt kopers minder happig

En dat is om eerder zijn ook best wel logisch. Want in feite is er weinig verschil tussen de iPhone 13 en de iPhone 14, wat betreft het basismodel. Beiden hebben dezelfde processor bijvoorbeeld. De iPhone 14 Plus heeft maar een groot voordeel boven de iPhone 13, of de iPhone 14 basismodel, het grotere scherm. Maar blijkbaar is dat grote scherm niet voldoende om de kopers van een nieuwe iPhone over de streep te trekken.

Klein prijsverschil, groot kwaliteitsverschil

Daarentegen hebben de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max wel bijvoorbeeld een nieuwe processor en veel betere camera’s. Dat verklaart dat kopers die voor zijn nieuwe iPhone kiezen, voor een van beide Pro modellen kiezen, ook al kosten deze een paar honderd euro’s meer. In het geval van de iPhone 14 Plus en de iPhone 14 Pro, kost deze laatste slechts 100 dollar meer, waardoor consumenten dan liever voor het iets duurdere, maar veel betere model kiezen.

Apple brengt de productie van de iPhone 14 Plus drastisch terug

Waarnemers melden dat Foxconn, de grote fabriek in China waar Apple telefoons worden gemaakt, de productie van iPhone 14 Plus toestellen slechts twee weken na de lancering, drastisch heeft teruggeschroefd. Dit zou alles te maken hebben met de dramatisch slechte verkopen van de iPhone 14 Plus. Toch gelooft Apple, zeggen insiders, nog steeds in het concept van een grotere telefoon. Zo zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een iPhone 15 Plus komen.