iPhone 14 Pro – de meerprijs waard?

iPhone 14 Pro maakt Apple fans in Singapore gelukkig

Apple heeft zijn vlaggenschip iPhone nu in twee productlijnen opgesplitst; de standaardversie en de Pro versie. Ook hiervan is er een standaardversie en een luxere versie. Hoe verschilt de iPhone 14 Pro van de standaard iPhone 14?

Modernere processor van de iPhone 14 Pro

Waar tot en met de iPhone 13 alle iPhones met hetzelfde versienummer over dezelfde chip beschikten, is dat nu veranderd. Zo beschikken de iPhone 14 en iPhone 14+ over dezelfde A15 Bionic chip als de voorganger iPhone 13. maar de beide Pro modellen, Pro en Pro Max, zijn met de modernste A16 Bionic chip uitgerust. Op zich maakt dit de beide basismodellen nog steeds smartphones om jaloers op zijn, maar het is duidelijk dat Apple meer liefde in het Pro model heeft gestopt dan voorheen.

Camerawerk

Het tweede belangrijke verschil is dat in de camera’s. De iPhone 14 Pro heeft behalve de 12 megapixel TrueDepth camera met autofocus aan de voorkant, en de 12 megapixel ultrawide aan de achterkant die het goedkopere broertje ook heeft, een 48 megapixel hoofdcamera (waar het basismodel het met 12 MP moet doen) en het 12 megapixel telefoto lens. Ook de kleuren zijn met goud, zilver, diep zwart en diep paars net even wat sjieker dan die van het basismodel.

Een verdere upgrade van het Pro model is de zoomlens. de Pro kan zowel inzoomen als uitzoomen waarbij het verschil tussen de maximale inzoomstand en de maximale uitzoom stand factor zes is. Dit wordt aangevuld met digitale zoom, waarbij de Pro versie het met 15 keer weer beter doet dan de standaardversie met vijf keer. Ook de Lidar sensor keer terug in de Pro. Qua video is de Pro variant net iets beter dan de standaard, maar de verschillen zijn niet heel groot.

Scherm

Ook het scherm van de iPhone 14 Pro vertoont belangrijke verschillen. Weliswaar is de resolutie ongeveer gelijk, de welbekende 6.1-inch Super Retina XDR met Face ID, maar de helderheid van het scherm is bij het Pro model veel hoger, tot 2000 nits. Dat betekent dat je ook bij fel zonlicht geen problemen hebt om hem af te lezen, waar dit bij het standaardmodel, dat maximaal 1200 nits bereikt, waarschijnlijk een stuk lastiger is.

Connectiviteit

Qua connectiviteit ontlopen de twee toestellen elkaar niet veel. Zowel de iPhone 14 Pro als het standaardzusje beschikken over 5G (Sub-6GHz en mmWave), Gigabit-class LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 en Satelliet Communicatie, waar je vooral blij mee bent in noodgevallen. Want je kunt nu overal ter wereld om hulp vragen.

Satellietcommunicatie is misschien wel de meest opvallende vernieuwing binnen de iPhone 14 generatie.

Conclusie iPhone 14 Pro

Van de twee telefoons is het model Pro toch duidelijk veel meer, of liever gezegd überhaupt, verbeterd vergeleken met het standaardmodel. Dat standaardmodel lijkt afgezien van het design zeer sterk op de voorganger iPhone 13.

Dus wil je jezelf verwennen met de laatste features? Dan is het waarschijnlijk verstandiger om € 200 extra te betalen en voor de Pro variant te kiezen. Helaas lijkt het heilig vuur bij Apple wat betreft het ontwikkelen van nieuwe apparaten, er een beetje uit te zijn.