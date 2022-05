iPhone 14 Pro Max is een halfjaar te vroeg!

Nu al de iPhone 14 Pro Max in handen hebben. Wat is hier aan de hand?

In het najaar verwachten we traditiegetrouw van Apple weer een nieuwe vlaggenschip iPhone. We zitten in mei en dat is nog veel te vroeg om het over de volgende generatie iPhone te hebben. En toch staat de iPhone 14 Pro Max centraal in dit verhaal.

Hoe kom dat nou? YouTuber Unbox Therapy heeft een mockup van de nieuwe iPhone in handen weten te krijgen. Het is een replica op basis van afmetingen die makers van hoesjes doorgegeven krijgen. Behoorlijk accuraat dus en een meer gedetailleerde toenadering op de nieuwe iPhone is er eigenlijk niet.

Op deze manier kan de YouTuber op unieke wijze alvast een blik geven op de nieuwe iPhone. In dit geval de iPhone 14 Pro Max. De onthulling van deze Apple smartphone zal vermoedelijk pas in oktober van dit jaar gaan plaatsvinden. Dat de videomaker zo vroeg in het jaar al een filmpje op YouTube weet te delen is dus best bijzonder.

Extreme veranderingen met betrekking tot het design van de iPhone hoef je niet te verwachten. De iPhone 14 is vooral een evolutie op de de huidige iPhone 13. Toch is de video zeker de moeite van het kijken waard.