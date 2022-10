iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: titanenstrijd

iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra, welke is de beste? Bron/copyright Apparata

In de smartphonewereld zijn er twee grote kampen: Apple versus Android. Dus het is altijd weer spannend welke van de twee de beste smartphone heeft voortgebracht. In deze vergelijking kijken we hoe de iPhone 14 Pro Max, het vlaggenschip van Apple, het doet tegenover de Samsung Galaxy s22 Ultra, het vlaggenschip van Samsung.

Samsung wint qua design en vormfactor

De iPhone 14 Pro Max is groter en zwaarder dan zowel zijn voorganger, als de concurrent Samsung Galaxy S22 Ultra. Voor een deel komt dat omdat de camera’s van de iPhone 14 Pro Max ongekend groot zijn. Wat dat betreft zijn de camera’s eleganter weggewerkt in de Samsung Galaxy S22 Ultra, wat deze telefoon de winnaar maakt op dit gebied.

Samsung S22 Ultra. Bron Samsung

Samsung heeft beter scherm

Ook wat betreft het scherm staan beide kampioenen hun mannetje. Hier is er wel de grootte van het scherm als het aantal pixels bij de Samsung groter dan bij de iPhone. Ook zijn de kleuren bij de Samsung realistische, zij het wat fletser, dan bij de surrealistisch heldere kleuren van de iPhone. Ook hier een lichte voorsprong voor de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Apple iets beter wat betreft camerawerk

Ook wat betreft het camerawerk zijn bij de flagships aan elkaar gewaagd. Apple heeft flink geïnvesteerd in een betere camera, wat zich vertaalt in een 48 megapixel hoofdcamera met een quadpixel sensor. Apple’s Photonic Engine is het geheim achter betere prestaties bij zwak licht. Dit maakt dat op dit punt Apple toch net even wat beter scoort dan Samsung. Wel doet de Samsung Galaxy S22 Ultra het nog steeds beter wat betreft nachtfotografie en de zoomlens.

Apple afgetekend de betere videocamera

Ook wat betreft video is de iPhone 14 Pro Max duidelijk een klasse beter dan de Samsung Galaxy S22 Ultra. De beelden van de iPhone zijn helderder en scherper dan die van de Zuid-Koreanen.

Apple behoudt voorsprong met snelle processor

Wat betreft de processor is Apple nog steeds de fabrikant met de snelste processor voor de smartphone. De opvolger van de A14 Bionic, de A15, is sneller, zuiniger en kan meer geheugen aan. Dat vertaalt zich in een soepele gameplay. Het Apple toestel is ongeveer 30% sneller dan het Samsung toestel.

Apple 14 Pro Max (links) versus de oudere Apple 13 Pro Max. Bron Apple

Beide toestellen hebben sterke en zwakke punten op het gebied van software

Beide toestellen hebben unieke features op het gebied van software. Waar de Samsung Galaxy S22 Ultra de Samsung Note heeft opgeslokt en nu met een stylus is uitgerust, doet de Apple het weer beter wat betreft de noodfuncties qua satellietcommunicatie. Welke je het belangrijkste vindt van je prioriteiten. We kunnen ons voorstellen dat je als zakelijke telefoon blijer met de Samsung, waar de Apple een prettiger telefoon is voor de vrije tijd.

Apple doet langer met een batterijlading

Een bekende frustratie van smartphonegebruikers is de batterijduur. Ook hier doet de iPhone 14 Pro Max het net even wat beter dan de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dit komt zowel door de zuinige processor als door de wat grotere batterij. Gevolg is dat de Samsung ongeveer driekwart zolang kan doen met een volle laadbeurt als het toestel uit Californië. Ook hier dus een duidelijke overwinning voor de iPhone 14 Pro Max.

Conclusie iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra

Dit jaar is de competitie spannend, maar het lijkt er toch op dat de iPhone 13 Pro Max het op punten wint van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Maar toch is ook de Ultra een goede telefoon, en waarschijnlijk zullen de Koreanen werken aan een krachtige revanche.