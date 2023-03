IPhone 15 Pro lek onthult samengevoegde volume- en stilteknop

Sommige veranderingen liggen zo voor de hand dat je je afvraagt: waarom niet eerder. Uit dit iPhone 15 Pro lek lijkt Apple definitief het tijdperk van disruptieve vernieuwing te hebben verlaten.

iPhone 15 Pro lek beelden uit China

Eerdere geruchten lijken te worden bevestigd met nieuwe uitgelekte beelden van de iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max. Volgens gelekte CAD beelden op Douyin (de Chinese versie van Tiktok), worden de aparte knoppen voor volume omhoog en volume omlaag, vervangen door een enkele, verlengde knop zoals deze ook al op veel Androidtoestellen voorkomt. Ook wordt het schuifje, waarmee de iPhone tot zwijgen is te brengen, vervangen door een stilteknop.

Bron: chenwen87 op Douyin

Geen drukknoppen meer met schakelaar

Zowel de volumeknop als de stilteknop zullen, als de geruchten kloppen, vervangen worden door het zogeheten solid state design. Dat wil zeggen dat er geen schakelaar meer achter zit, maar een drukgevoelig stukje elektronica. Het grote voordeel daarvan is dat er veel minder kieren zitten in de smartphone en dat deze daarmee een stuk minder gevoelig wordt voor water, stof en vuil.

Met behulp van haptische feedback, trillingen, krijg je als gebruiker toch het gevoel dat er een echte drukknop zit. De standaard iPhone 15 en iPhone 15+ zullen, volgens verwachting, nog steeds worden uitgerust met twee aparte volumeknoppen met schakelaar en een stilteschakelaar. Dit tonen andere beelden in de uitgelekte video, helaas alleen in het Mandarijn Chinees.

Dunnere omlijstingen volgens iPhone 15 Pro lek

Een andere kleine verandering is dat de beide Pro modellen dunnere omlijstingen rond het scherm zullen hebben en dat het Dynamic Island nu ook zijn intrede zal doen in de standaard iPhone 15 modellen. Kortom: qua vormgeving niet zo heel spectaculaire veranderingen dus, als deze leaks op waarheid berusten.

CAD-renders van de iPhone 15 Pro. Bron: @SonnyDickson op Twitter

Zuiniger en krachtiger chipset; USB-C

Interessanter is dat de telefoons uitgeruist zullen worden met iets snellere en zuinigere 3 nm chipsets (15% sneller en 30% zuiniger), waardoor de accu langer mee kan gaan. De relatief korte accuduur en ook lange laadtijd is een bekende frustratie van Apple gebruikers. Goed nieuws dus. Apple stapt waarschijnlijk voor deze nieuwe modellen nu helemaal over op USB-C, een wettelijke verplichting van de EU in 2024, denkt Apple analist Ming-Chi Kuo.

Prijzen vermoedelijk honderd tot tweehonderd dollar hoger

Verder is uitgelekt wat de vermoedelijke prijzen worden van de iPhone familie, althans, in de VS. Deze zullen, denken leakers, in de VS rond de 200 dollar hoger liggen dan de huidige iPhone 14 serie. Of Apple hiermee weg komt is overigens de vraag. Verhoogt Apple de prijzen teveel, dan zullen gezien de sterk gestegen kosten van levensonderhoud en achterblijvende salarissen, veel Apple gebruikers nog een jaartje wachten met het kopen van een nieuw toestel.

Bronnen: DigitalTrends, MacRumor, Twitter