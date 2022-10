“iPhone 15 zal sterke punten Android overnemen”

Het Apple universum laat af en toe flarden los over de nieuwe iPhone 15. Copyright Apparata

Het laatste toestel van de iPhone 14 familie, de Plus, is nog steeds niet onthuld. De eerste geruchten over de opvolger van deze familie, de iPhone 15, doen toch al de ronde.

USB-C of zonder poort

Hardware deskundigen hebben de verschillende geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gesprokkeld en geprobeerd daar een beeld uit te vormen. Zo is het duidelijk dat Apple nu eindelijk voor de bijl gaat en USB-C in het toestel zal gaan plaatsen in plaats van de al 10 jaar oude eigen Lightning poort.

Apple moet wel want vanaf 2024 is deze door de Europese Unie verplicht. Het kan ook zijn dat de iPhone helemaal geen poort meer heeft en dat alles draadloos gebeurt. Met de Thunderbolt poort bereikt Apple hetzelfde doel. Deze is USB-C compatible, maar veel sneller. Volgens de geruchten zal deze in de Pro en de Pro Max terechtkomen.

Geen minitoestellen meer in de iPhone 15

De strategie om een mini toestel te ontwikkelen, de iPhone 13 mini, blijkt geflopt. De consument geeft duidelijk de voorkeur aan een grote smartphone. Apple is daar in de iPhone 14 serie op teruggekomen. Kenners verwachten dat dit in de iPhone 15 serie zo zal blijven en ook dat het grote verschil tussen de basisversie en de proversie in stand zal blijven. Dynamic Island zal naar alle iPhone 15 modellen komen, volgens de tipgever LeaksApplePro.

Vingerafdruk net als Android

FaceID zal volgens deze bron voortaan met de voor Android gebruikers welbekende TouchID met een vingerafdruk, door het leven gaan. Ook zal de iPhone 15 worden uitgerust met een periscoopcamera. Ook vermoeden kenners dat de verschillen tussen de Pro en de Pro Max nog groter zullen worden. Dit is een klassieke strategie voor een rijpe markt. Trouwens, de Pro Max zal voortaan Ultra heten, weer volgens deze tipgever.

3 nm processor in de iPhone 15

Tegen die tijd zal ook de Apple A17 processor productieklaar zijn. Deze zal op een 3 nanometer architectuur uitkomen. Kenners denken daarom dat deze chip veel krachtiger en zuiniger zal worden. Nu al is de Apple A serie de krachtigste processor die te krijgen is voor smartphones. Deze voorsprong zal dus vergroot worden. Hoewel ook de concurrentie natuurlijk niet stilzit…