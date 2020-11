How to: batterij iPhone sparen met iOS 14 - Apparata

Heb je iOS 14 op jouw iPhone? Dan kan je de levensduur van de batterij verlengen.

Veel gebruikers van Apple klagen erover dat de batterij van hun iPhone snel leeg gaat. Zeker sinds iOS 14 is geïnstalleerd lijkt de capaciteit van de batterij te lijden onder alle nieuwe functies. Met deze tips doe je langer met jouw batterij.

Batterij besparen door de iPhone goed neer te leggen

Als je de iPhone met het beeldscherm naar boven neerlegt als je hem niet gebruikt zal het toestel oplichten bij nieuwe notificaties. Om dit te voorkomen kan je jouw iPhone met de voorkant naar beneden neerleggen. Het toestel licht dan niet op. Wil je de voorkant wel kunnen zien, maar toch geen lichtshow bij een notificatie? Dan kan je via ‘settings’, ‘display & brightness’ de optie ‘raise to wake’ uitzetten.

Geen signaal? Geen batterijverbruik

Als je geen of slecht bereik hebt gaat iOS 14 zoeken naar beter bereik. Dat zoeken kost een vracht aan batterijvermogen. Daarom is het beter om bij onvoldoende signaal jouw iPhone op vliegtuigmodus te zetten of, indien mogelijk, van provider te wisselen. Mocht je het toestel toch willen gebruiken, dan kan je hem het beste gebruiken terwijl hij aan de lader ligt.

De modus energiebesparing werkt

Je kunt er ook voor kiezen om jouw iPhone in de ‘low power modus’ oftewel energie-spaarstand te zetten. Sommige functies, zoals automatische downloads, Siri, backup naar iCloud fotobibliotheek en synchroniseren van e-mail werken dan niet, maar je kunt wel langer met de batterij vooruit als je niet in de buurt van jouw oplader bent. Jouw iPhone biedt de optie twee keer aan, namelijk zodra de capaciteit onder 20% en onder 10% komt, maar je kunt via ‘instellingen’ en ‘batterij’ ook zelf deze optie instellen.

Met lagere helderheid doe je langer met jouw batterij

Tot slot scheelt het veel verbruik van de batterij als je de helderheid van het beeldscherm beperkt. Daarmee ziet het scherm van jouw iPhone er letterlijk wat minder sprankelend uit, maar het is een verstandige keuze als je de levensduur van de batterij op wilt rekken. Bij de iPhones met OLED-scherm kan je voor de ‘dark modus’ kiezen. Als je die optie niet hebt kan je via ‘instellingen’ en ‘display en helderheid’ de helderheid zelf naar beneden bijstellen. Overigens blijkt ook de nieuwste iPhone 12 een ‘batterijslurper‘. Hopelijk volgt men het voorbeeld van Oukitel en pakt men de batterijduur bij de iPhone 13 aan.

