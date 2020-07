iPhone batterij test: iOS 14 wordt een knaller

Een vergelijking tussen iOS 13.6 en iOS 14 is duidelijk: de batterij van een iPhone met iOS 14 gaat veel langer mee.

Dat Apple’s nieuwste besturingssysteem iOS 13 allemaal nieuwe features introduceert, is leuk. Maar als dat ten koste gaat van de batterij van een iPhone, dan zullen veel gebruikers waarschijnlijk liever niet overstappen. Gelukkig blijkt uit vroege tests dat het verbruik van de batterij van toestellen met iOS 14 straks weer beter wordt.

Apple iOS 14 is liever voor iPhone batterij

Apple iOS 14 voor iPhone is momenteel in beta, maar de eerste berichten zijn positief. YouTuber iAppleBytes test namelijk het effect van het nieuwe besturingssysteem op de batterij uit. Het platform vergelijkt een aantal verschillende iPhones, waaronder de iPhone SE en iPhone 11. De twee identieke toestellen hebben telkens iOS 13.6 en iOS 14 als besturingssysteem.

En wat blijkt? iOS 14 komt consistent beter uit de test. Op het ene toestel gaat het om enkele punten voor de batterij score. Bij andere apparaten hebben we het over honderden punten verschil. Op de iPhone 11 scoort iOS 13.5.1 bijvoorbeeld 3630 terwijl hetzelfde toestel met iOS 14 een batterij score van 3988 haalt.

Nog even afwachten

Het is goed nieuws voor Apple iPhone-gebruikers dat iOS 14 de prestaties van de batterij een beetje opschroeft. Zoals gezegd, nieuwe features zijn leuk, maar dan moet het wel goed zitten met de fundamenten.

Aan de andere kant mogen we ook niet té enthousiast worden voor iPhone iOS 13.6 gebruikers. De test is gebaseerd op de beta-versie van iOS 14. We weten dus feitelijk nog niet wat het nieuwe OS precies mat een iPhone-batterij doet; misschien is het met de volledige release van het besturingssysteem wel veel slecht of juist nog beter.

Via: CultOfMac

Lees ook: Apple moest Samsung een miljard betalen