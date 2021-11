“iPhone belt binnenkort zelf hulpdiensten na ongeluk”

eCall, een handig systeem wat alleen bij nieuwere auto’s ingebouwd zit, komt wellicht binnenkort naar jouw iPhone.

Een doemscenario: je krijgt een ongeluk en moet zo snel mogelijk naar de eerste hulp, maar er is niemand die het heeft gezien en je wordt pas ontdekt als het al te laat is. Precies om die reden is het eCall-systeem uitgevonden. Dan detecteert je auto wanneer er sprake is van een ongeluk en worden de hulpdiensten ingeschakeld. Het werkt: er zijn al meerdere ongelukken geweest waar de politie op een eCall-belletje afkwam.

eCall op je iPhone

Leuk dus als je een nieuwe auto hebt, maar wat als jij nog steeds met trots in een burgerlijk stuk blik uit 2004 rijdt? Dan kan je iPhone wellicht uitkomst bieden. Apple is serieus bezig met een eCall systeem op de iPhone. Dan zouden de sensoren in je iPhone kunnen detecteren of je een ongeluk hebt gehad. Bijvoorbeeld als er ineens een gigantisch aantal g-krachten wordt gemeten.

Je oude iPhone

Leuk, maar moet je dan voor deze veiligheid een iPhone 14 kopen om het eCall systeem te bemachtigen? Nee hoor. Deze sensoren zitten al in oudere iPhones en sluiten naadloos aan op andere veiligheidsmaatregelen. Apple heeft er zelf nog niet op gereageerd, maar eCall op je iPhone zou al zo vroeg als 2022 kunnen komen.

De feature zou uitrollen voor zowel Apple iPhones als Apple Watches. Wel zo veilig, eCall op je iPhone. (via Wall Street Journal)