Loopt jouw iPhone binnenkort weg? [video]

Deze case met pootjes biedt mogelijkheden voor iPhone en andere apparaten.

Onder het motto ‘het moet niet gekker worden’ heeft men aan de universiteit van Seoul een case voor smartphones ontwikkeld waarmee jouw iPhone of ander toestel letterlijk pootjes krijgt. Wat daar de bedoeling van is en hoe het eruit ziet laten we hierna zien.

Case met pootjes voor iPhone

De onderzoekers waren op zoek naar een oplossing voor mensen die elke 5 minuten kijken of hun batterij al leeg is. Zoals de robotstofzuiger teruggaat naar het laadstation als hij uitgezogen is, zo wil men de case met de iPhone of ander toestel naar de lader laten lopen als de batterij opgeladen moet worden. In onderstaande filmpje zie je hoe dit moet werken.

Technische specificaties iPhone Case met pootjes

De iPhone case met pootjes maakt jouw smartphone op het dikste deel 16 milimeter dikker. De case rust op 6 pootjes die ook ieder van een knie voorzien zijn. Zo kan de hoes vooruit en achteruit lopen. Met het hoesje kan je een gewicht van 300 gram verplaatsen en dat betekent dat hij 13 keer zijn eigen gewicht van 23 gram kan dragen.

Mogelijkheden en beschikbaarheid

Het apparaat is momenteel nog in de fase van prototype. Het is dus niet te zeggen of dit bizarre hoesje ooit op de markt komt. Toch zou dat niet verbazen als we zien welke mogelijkheden men in gedachten heeft. Zo kan je natuurlijk het toestel naar de draadloze oplader laten lopen. Een andere optie die men overweegt is om er met de techniek van de smartphone een intelligent apparaat van te maken. Als dat lukt zou je bijvoorbeeld jouw iPhone kunnen roepen als je hem kwijt bent. De iPhone Case met pootjes komt hem dan netjes brengen. Andere opties zouden, met gebruik van de camera en ai, kunnen liggen in het inspecteren van moeilijk bereikbare en/of gevaarlijke plekken. Ook ontwikkelt het lab veel mogelijkheden voor mensen met een handicap. Wellicht zijn daar ook mooie toepassingen te bedenken. Overigens kun je ook een hoesje met de functie van kussen kopen als jouw iPhone moe is van een lange wandeling.

Foto: Youtube still Biorobotics Laboratory Seoul University