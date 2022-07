iPhone-designer neemt definitief afscheid van Apple

Wie had dat gedacht. Jony Ive en Apple zijn niet langer meer de beste vrienden.

Zeg je Apple dan zeg je Jony Ive. Na Steve Jobs en Steve Wozniak is Ive toch wel de bekendste naam in de geschiedenis van het Amerikaanse techbedrijf. Ive was verantwoordelijk voor de belangrijkste designs van het merk. Van de iPhone tot de iPad zoals we die vandaag nog steeds kennen.

Jony Ive en Apple

Het is geen geheim dat Ive het vooral goed kon vinden met Steve Jobs en wat minder met Tim Cook. Na het overlijden van Jobs zal ook Ive gedacht hebben wat hij nu wilde. Uiteindelijk volgde die beslissing in 2019. Toen nam hij na twee decennia afscheid van Apple.

Formeel gezien, want nog steeds werkte hij samen met het techbedrijf uit Cupertino. Dat deed hij met zijn eigen designbedrijf LoveFrom. Ondertussen groeide zijn portfolio, met onder andere Ferrari als klant. Apple had wel een voorwaarde dat hij niet samenwerkte met concurrentie.

Maar nu, anno 2022, neemt ook LoveFrom afscheid van Apple. Het betekent het einde van een enorm lange samenwerking tussen Jony Ive en Apple. Het zou vooral aan de kant van Apple liggen. De ontwerper had een bizar contract van 100 miljoen dollar via Apple lopen. Om kosten te besparen was het beëindigen van deze dure samenwerking blijkbaar onvermijdelijk. (via The New York Times)