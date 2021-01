iPhone draadloos opladen op je MacBook - Apparata

Het klinkt nog ver weg, maar Apple is er wel mee bezig. Het mogelijk maken dat je een iPhone kunt draadloos opladen op je MacBook.

Onder het toetsenbord en trackpad van je MacBook speelt de magie zich af. Daar zit alle hardware verstopt. Maar wat voor innovaties kunnen makers van laptops nog meer bedenken? Apple heeft een slim idee om de behuizing van de MacBook om te toveren tot een draadloze oplader.

Draadloos opladen met je MacBook

In een patent is te zien hoe een iPhone links van het trackpad en een Apple Watch rechts van het trackpad op de behuizing van een MacBook rusten. Niet om lekker te chillen, maar om op te laden. De technologie voor inductieladen is onder de motorkap verstopt. Het patent werd opgemerkt door Patently Apple.

Nu wil een patent niet automatisch betekenen dat Apple dit idee daadwerkelijk gaat uitvoeren. Maar het klinkt wel als een stukje toffe innovatie. Hoe relaxed zou het zijn om je iPhone of Apple Watch even op je MacBook te parkeren, zodat deze kan draadloos opladen. Geen gedoe met kabeltjes en je hoeft er ook geen aparte draadloze lader voor mee te nemen.

Voor Apple zou het een baanbrekende innovatie zijn. Op de introductie van de M1 chipset na, is het alweer een tijdje stil rondom Apple en innovatieve ideeën.