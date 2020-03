iPhone én Android-smartphones zijn een slechte investering

Als je het om geld te doen is moet je geen smartphones kopen.





Soms kan het kopen van een nieuw product geld opleveren. Bijvoorbeeld een gewild horloge, of een auto die in een gelimiteerde oplage wordt gemaakt. Hoe anders is dat met doorsnee elektronicaproducten die met miljoenen van de band rollen.

Het komt vast als geen schok als we je vertellen dat het kopen van een nieuwe iPhone of Android-smartphone geen goede investering is. Dat begreep je zelf ook wel. Interessant in dit geheel is om eens te kijken hoeveel je dan zou verliezen. Dat heeft Bankmycell mooi in beeld gebracht met een onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat een iPhone een jaar na aanschaf goed is voor een verlies tussen de 23.35% en 33.09%. Een Android-smartphone is nog minder waardevast. Gemiddeld gezien kom je uit op een verlies van zo’n 45% per jaar. In sommige gevallen bijna een verdubbeling in vergelijking met een iPhone. Zo dalen high-end Android-smartphones hard in prijs. Dat zie je zelfs aan de nieuwprijs. De recent aangekondigde Samsung Galaxy S20 kost nu nog de hoofdprijs, maar over een halfjaar kun je dit toestel vermoedelijk met een korting op de kop tikken.

Uit het onderzoek blijkt een iPhone XR met een verlies van zo’n 21% nog de minst pijnlijke van alle iPhones. Heb jij nog een iPhone 6 dan kun je de grootste klap verwachten. Deze smartphone werd in 2019 maar liefst 39% minder waard. Auw!