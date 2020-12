Heftige beelden: nieuwe vertraging iPhone - Apparata

Fabrieksarbeiders zijn klaar met de slechte werkomstandigheden. De iPhone moet het ontgelden.

In India zijn dit weekend heftige rellen uitgebroken bij de iPhone-fabrieken. De heftige beelden laten een groter probleem zien. Het gevolg voor de iPhone laat zich raden.

Arbeiders iPhone-fabriek komen in opstand

In augustus 2020 opende de nieuwe iPhone fabriek in India. In deze moderne productiefaciliteit worden iPhones (de iPhone SE en iPhone 12) gemaakt voor de export. De fabriek is gelegen in Bangalore. Hier is één van India’s grootste tech-hubs aan het ontstaan. Het gevolg is dat de kosten van levensonderhoud duur zijn. Volgens de arbeiders heeft de fabriek al maanden geen salarissen uitbetaald. Klaarblijkelijk was de maat afgelopen zaterdag vol. Dit is wat er gebeurde.

Ook op social media worden de beelden inmiddels uitgebreid gedeeld.

iPhone manufacturing unit vandalized near Bengaluru. Employees went on a rampage at Wistron Corporation's factory in Narsapura. They allege their salaries haven't been paid properly. pic.twitter.com/K2VQr5xU6I — Harish Upadhya (@harishupadhya) December 12, 2020

Oproer zorgt voor maatschappelijke discussie in India

Van de fabriek is volgens eerste berichten niet veel over. Het zal dan ook wel even duren voordat daar weer geproduceerd kan worden. De situatie is gevoelig in India. Men probeert namelijk juist dé productielocatie voor smartphones te worden. Men wil productie uit China naar India brengen. Dit soort beelden zorgen bij investeerders uiteraard niet voor enthousiasme. Samsung, die ook productielocaties in India opent maakt zich zorgen.

Valt Apple iets te verwijten in dit iPhone schandaal?

Uiteraard kijkt men met een schuin oog naar Apple. Hoe kan het dat zo’n miljardenbedrijf geen salarissen betaalt? Toch is dat verwijt niet helemaal terecht. Apple heeft voor de productie namelijk een afspraak met het Taiwanese Wistron. Zij hebben vervolgens de locatie in India ingericht. Experts twijfelen er overigens aan of zij de juiste locatie kozen. Het is dus Wistron dat in eerste instantie verantwoordelijk is voor de salarisbetalingen. Er zullen ongetwijfeld stevige gesprekken tussen beide bedrijven volgen. Apple zal namelijk niet blij zijn met de reputatieschade. Gezien het feit dat de fabriek vakkundig gesloopt is zal de levering van iPhone 12 en iPhone SE vertraging oplopen. Welke landen dat gaan merken is nog niet bekend.

Bron: The Register