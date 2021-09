iPhone-gebruikers doen eerder hun smartphone weg, en dat is goed nieuws

iPhone-gebruikers doen eerder hun smartphone weg. Dat is geen slecht nieuws, lees hier waarom niet.

De iPhone 13 komt er aan. Vooruitlopend op de lancering suggereert een nieuwe studie dat de iPhone tegen een hoger tarief wordt ingeruild dan Android-smartphones. Uit het onderzoek blijkt daarbij dat bijna een derde van de Apple-inruil gaat naar de aankoop van een upgrade.

iPhone- gebruikers doen smartphone weg

Dat is niet omdat ze de smartphone niet goed vinden. Maar omdat ze graag de nieuwste versie willen hebben. Hierbij blijkt dat het Apple– apparaat nog steeds aardig wat geld oplevert als je hem inruilt. Volgens het onderzoek uitgevoerd door Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) heeft meer dan 35% van de iPhone-bezitters die een nieuw of gebruikt apparaat kochten in de periode van 12 maanden die eindigde in juni, hun oude model verkocht of ingeruild. Ongeveer 30% handelde in iPhone’s, terwijl iets meer dan 5% het apparaat verkocht.

En dit in vergelijking met de grootste concurrent: ongeveer 5% van de Android-bezitters die in dezelfde periode van hun smartphonehardware afkwamen, verkocht het apparaat. Terwijl iets meer dan 10% het inruilde.

Goede deal

iPhones zijn en blijven dus zeer populair en waardevast. Hiernaast is het ‘inruilprogramma’ van Apple succesvol. Upgrades voor iPhone worden deels aangedreven door Apple’s populaire iPhone Upgrade Program. Hiermee kunnen klanten elk jaar een nieuwe iPhone ontvangen tegen een maandelijkse vergoeding. Mede hierdoor doen iPhone-gebruikers hun ‘oude’ smartphone weg.

Opmerkelijk is dat bijna de helft van de Android- gebruikers de smartphones gewoon bewaard. Dit terwijl slechts 29% van de ondervraagde iPhone-bezitters hetzelfde beweert. De enquêtecategorie geeft aan dat Android-gebruikers hun handset vasthouden voor ‘toekomstig gebruik’. Maar eigenaren kunnen tot de conclusie komen dat het niet de moeite waard is om oude hardware in te ruilen of te verkopen. CIRP geeft geen statistieken over apparaten die gewoon worden achtergelaten of weggegooid. Het onderzoeksbureau ondervroeg 2.000 Amerikaanse smartphonegebruikers voor het rapport.