iPhone-gebruikers willen deze nieuwe iOS-functie misschien uitschakelen

Er is een nieuwe iOS-functie die je als iPhone-gebruiker wellicht helemaal niet zou willen gebruiken. Lees er hier meer over.

iOS is het besturingssysteem van Apple. Het draait dus ook op je iPhone. Het bedrijf heeft in het systeem een nieuwe functie geïntroduceerd die wel handig is, maar je moet wel bedenken of je hem echt zou willen gebruiken.

Nieuwe iOS-functie uitschakelen of niet

Het delen van foto’s op je iPhone of iPad wordt een stuk eenvoudiger dankzij nieuwe functies die zijn geïntroduceerd in de nieuwste versie van Apple’s iOS-besturingssysteem. Maar er zijn een paar mogelijke valkuilen. Nieuw in iOS 16 is een gedeelde fotobibliotheek die is ontworpen om je te helpen je foto’s gemakkelijk te delen. Hier zit een maximum op van vijf mensen.

Met de nieuwe iCloud Shared Photo Library kunnen de leden van je eigen groep hun gedeelde herinneringen op één plek bij elkaar houden. Het is speciaal ontworpen om het delen aan te moedigen door middel van een reeks nieuwe ondersteunende functies.

Instellingen

Een van de nieuwe instellingen is een tuimelschakelaar ingebouwd in de camera-app die, indien ingeschakeld, elke foto die je maakt rechtstreeks naar de gedeelde bibliotheek stuurt. Hierdoor kan iedereen in de groep deze onmiddellijk zien. Een andere instelling gebruikt Bluetooth om de modus voor automatisch delen voor je in te schakelen wanneer wordt gedetecteerd dat leden van je groep in de buurt zijn.

Eenmaal toegevoegd, verschijnt inhoud uit de gedeelde bibliotheek in herinneringen, uitgelichte foto’s en in de fotowidget voor alle groepsleden. Elk lid van de groep heeft hetzelfde toegangsniveau en kan afbeeldingen toevoegen, bewerken of verwijderen uit de bibliotheek. Maar pas op, we kunnen ons zo voorstellen dat aantal gênante situaties als ongepaste foto’s onbedoeld hun weg naar de gedeelde bibliotheek zouden vinden. Bedenk dus goed of je deze functie aan zou willen hebben staan.