iPhone heeft plotseling last van een verrassende bug

Apple heeft bevestigd dat de iPhone last heeft van een bug. Lees hier welke bug en wat het met je iPhone doet.

Er is een nieuwe bug ontdekt voor de iPhone 13-serie. Evenals voor miljoenen eerdere iPhones, en deze bug is nu bevestigd door Apple. Het is gelukkig niet bepaald kwaadaardig en het zal je iPhone niet beletten te werken.

iPhone bug

De nieuw ontdekte bug treft mogelijk veel gebruikers, omdat het betrekking heeft op iPhones met iOS 15, en mogelijk eerder. De bug heeft betrekking op Apple Music. Kevin Archer, een iOS-ontwikkelaar, zag het vreemde gedrag. Het gaat erom wat er gebeurt als je Apple Music downloadt uit de App Store.

Dan verwacht je dat de app zichzelf ergens op je iPhone zet. Maar dit is niet het geval. Als je een app van derden op de vierde plek in je startschermdock hebt, is dat waar Apple Music naartoe gaat. Dus als je, net als Archer, Spotify op positie vier in het dock had staan, zal Spotify, wanneer je Apple Music downloadt, opstarten en naar het startscherm verplaatsen terwijl het de rivaliserende app van Apple op zijn plaats in het dock installeert.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq — Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022

Geen ramp

Je zal er geen nacht wakker van liggen. De app komt dus niet op de juiste plek op je iPhone. Maar toch, het kan een soort van vervelend zijn. Laten we duidelijk zijn, dit is een bug, geen functie, en Apple heeft aan 9to5Mac en verschillende andere publicaties bevestigd dat ze ernaar kijken. Bovendien is het nadrukkelijk niet specifiek gericht op Spotify: andere apps worden eruit gegooid als ze op die vierde positie in het dock staan, wat de standaardpositie is voor Apple Music op de iPhone.