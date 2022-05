iPhone kan in broekzak blijven met Apple Music in je Audi

Geen tussenkomst van Apple CarPlay of ander gedoe. Apple Music werkt direct op je nieuwe Audi.

Muziek luisteren via Bluetooth is zo 2014. Tegenwoordig heb je een abonnement op diensten als Spotify of Apple Music om je favoriete muziek te luisteren. Met een moderne auto kun je via Apple CarPlay of Android Auto vervolgens op een makkelijke manier van de muziek genieten. Maar het kan nog makkelijker. Met een directe integratie.

Audi gaat Apple Music direct integreren in de auto. De dienst van het Amerikaanse techbedrijf zal onderdeel worden van het Multi-Media Interface (MMI) infotainmentsysteem in Audi’s. De auto gebruikt in-car internet data om de muziek te kunnen streamen.

Op deze manier kunnen Audi-rijders direct toegang krijgen tot hun eigen Apple Music account. Er is geen Bluetooth of USB connectie vereist.

Heb je liever Apple Music in combinatie met CarPlay dan kan dat natuurlijk ook. Ook deze dienst blijft beschikbaar in je moderne Audi. In de praktijk zul je dit misschien ook vaker op deze manier gebruiken. Want dan kun je ook gewoon gebruik maken van zaken als Google of Apple Maps in plaats van het navigatiesysteem van de auto.

De ontwikkeling is vooral een extra service. Je iPhone kan in de broekzak blijven terwijl je muziek luistert in je Audi via Apple Music. Het maakt het allemaal net even wat relaxter.