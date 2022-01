iPhone komt met een knaller van een functie

Apple

Volgens verschillende rapporten komt de iPhone binnen een paar jaar met een knaller van een functie. Lees hier welke en waarom deze zo interessant is.

Het lijkt erop dat Apple een nieuw camerasysteem intoduceert voor een aankomende iPhone: de periscooplens. Dit werd al voorspeld door Ming-Chi Kuo van TFI Securities, maar nu heeft een andere analist dezelfde informatie bevestigd. Dan lijkt er een kern van waarheid in te zitten.

iPhone knaller functie

Een dergelijke periscoopcamera zou heel gaaf zijn. We fotograferen steeds meer en meer met onze smartphones en dit is een innovatieve stap voor het merk. Nee, een periscoopcamera betekent niet dat de camera uit de smartphone komt zoals bij een duikboot. Hiermee wordt bedoeld dat er een reeks spiegels en lenzen gebruikt wordt om het bereik van een telelens te vergroten. We kunnen dus veel beter inzoomen, met een hogere kwaliteit.

Toch moeten we nog even wachten, het lijkt erop dat we dit kunnen verwachten in de herfst van volgend jaar. Een nieuw rapport van analist Jeff Pu, gespot door Joe Rossignol bij MacRumors, beweert dat er een periscoopcamerasysteem in een iPhone zal zijn, maar pas in 2023.

Camera

Natuurkunde zorgt ervoor dat om een ​​camera te hebben met de brandpuntsafstand, die nodig is om een ​​telefoto-effect te bereiken, je een bepaalde afstand tussen de lens en de sensor nodig hebt. Dus of je hebt een hele dikke telefoon (dat willen we niet), of je hebt een periscoopcamera. Dit is waar een schuine spiegel het licht over 90 graden reflecteert, dus het reist in het lichaam van de telefoon totdat het de sensor bereikt die verticaal aan de binnenkant zit. Het is een slim systeem dat een telefoon fijn slank houdt, zonder de zoom zo veel te beperken.

Hoewel de telelens van de iPhone 13 een brandpuntsafstand heeft die gelijk is aan 2x die van de groothoeklens, en de iPhone 13 Pro een equivalent van 3x zoom heeft, zou een periscoop veel verder kunnen gaan, misschien wel het equivalent van een 10x zoomlens.