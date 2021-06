iPhone kwijt of gestolen? Je kunt hem blijven volgen met iOS15 - Apparata

Een drama natuurlijk: je iPhone kwijt of gestolen. Met de nieuwe iOS15 kan je je iPhone blijven volgen. Ook als het uitgeschakeld of gewist is. Lees hier hoe en wat.

Apple’s WWDC 2021-briefing is voorbij en er was veel nieuws. De lijst met nieuwe functies zijn lang, maar desondanks druppelen er nog steeds nieuwe features binnen. Wat zeer interessant is in de iOS 15 Preview zijn de wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in ‘Find My’.

iOS15 op je iPhone of iPad

Met de nieuwe update is je iPhone of iPad veel gemakkelijker te vinden. Dit als je hem kwijtraakt of gestolen is. Allebei net zo erg, want je bent je geliefde apparaat kwijt. En behalve toevoegen van live gestreamde locaties van contacten die hun locatie met jou delen, is het straks mogelijk om je Apple- apparaat te vinden. Ook als iemand alles wist, indien het Activeringsslot is ingeschakeld dan werkt het nog. Je kan dan nog steeds informatie op het Hello- scherm weergeven en mensen vertellen dat het apparaat gevolgd kan worden door de echte eigenaar.

Find My

Apple heeft een persbericht uitgebracht over de functie ‘Find My’. Daarin staat dus dat apparaten te lokaliseren zijn, zelfs nadat ze zijn uitgeschakeld. Echter, het persbericht en de voorbeeldpagina van het bedrijf gaan niet verder in hoe het precies werkt. Daar moeten we nog even op wachten blijkbaar.

We weten dus niet of je nog een laatste ping kunt verwachten van waar het apparaat was, toen de batterij bijna leeg was. Of dat er een soort van Bluetooth-tracking is, en aan blijft zelfs als je telefoon is uitgeschakeld. 9to5Mac heeft een afbeelding van de pop-up die verschijnt als een iOS 15-apparaat bijna leeg is om eigenaren op de hoogte te stellen van de nieuwe trackingfuncties.