iPhone laten repareren om de hoek. Wel zo makkelijk - Apparata

Het gaat makkelijker worden om je iPhone dichterbij huis te laten repareren. Wel zo fijn!

Het overkomt ons uiteindelijk allemaal wel, je laat je iPhone uit je handen glippen. Om dan nog lange tijd door te lopen met een gebroken beeldscherm, daar is niemand fan van. Maar de officiële Apple store is nooit in de buurt, of er zijn lange wachtrijen. Daar komt nu verandering in.

Versoepeling

Apple zal haar beleid versoepelen betreffende reparaties door derden. Dit omdat de techgigant het programma voor de onafhankelijke reparatieleveranciers wereldwijd gaat uitbreiden. En dat is goed nieuws, want kan betekenen dat de telefoonwinkel bij jou om de hoek (eenvoudige) reparaties mag en kan gaan uitvoeren.

Apple maakte gisterenavond openbaar dat deze versoepeling zal gelden voor 200 landen. Eerst zullen de regio’s Australië, Brazilië, India, Rusland, Taiwan en Vietnam aan de beurt zijn. Daarna volgen de andere landen. Planning is dat dit in 2021 in alle 200 landen mogelijk is.

Nieuw beleid

Apple is altijd beschermend geweest voor al haar producten. Dus als er iets kapot gaat, dan moet je naar een officiële Apple locatie. Het bedrijf heeft ook meerdere keren geprobeerd reparaties door derden tegen te houden. Dit hebben ze gedaan door een enorme lobby op te zetten tegen wetgeving die deze reparaties mogelijk maakt. Of bedrijven voor de rechter te slepen die de reparaties toch uitvoeren. Nu komt het bedrijf hierop terug.

In 2019 werd in de VS het programma al opgezet. Hiermee konden klanten naar een geautoriseerde externe leverancier om hun iPhone te laten repareren. Denk hierbij aan reparaties aan basisonderdelen, zoals schermen of batterijen. Macs werd later in het programma opgenomen en konden deze handelingen ook uitgevoerd worden in Europa.

Goedkoper en dichterbij

Een externe serviceprovider kan zich dus binnenkort aansluiten bij het programma van Apple. Zij krijgen dan reparatiehandleidingen en gereedschap. Ook zullen zij de beschikking hebben over originele onderdelen. Apple zal hun, als ze voldoen aan alle eisen, voorzien van een certificaat. Het voordeel voor ons klanten, is dat deze providers lagere serviceprijzen kunnen hanteren en dichterbij zullen zijn. Dit alles met de service die we van Apple gewend zijn.