iPhone-leverancier gaat een auto maken - Apparata

Niet Apple, maar iPhone-leverancier Foxconn maakt als eerste bekend aan een auto te werken. Zo zit de vork in de steel.

De afgelopen maanden klonken er een hoop geruchten over de Apple auto. Het Amerikaanse techbedrijf zou in gesprek zijn geweest met onder andere Hyundai, Kia en Nissan. Uiteindelijk weten we nog nauwelijks wat, want Apple weigert commentaar te geven op de berichtgevingen.

Foxconn en Fisker werken aan een auto

Uitgerekend nu komt iPhone-leverancier Foxconn met interessant nieuws naar buiten. Het bedrijf zegt plannen te hebben om een elektrische auto te maken. Ze zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met Fisker. Het programma is gelanceerd onder de nam Project PEAR. Deze afkorting staat voor Personal Electric Automotive Revolution. Aan optimisme geen gebrek. Binnen twee jaar moet de elektrische auto al een realiteit zijn.

Het is een interessant plan. Niet alleen voor Foxconn, maar ook voor Henrik Fisker. De ondernemer heeft al meerdere bijzondere projecten achter de rug, waaronder de Fisker Karma. Een auto die je zelfs in Nederland zo nu en dan nog wel eens tegenkwam.

Foxconn heeft niet de ambitie om een zeer exclusieve elektrische auto te bouwen. Het moet een auto worden voor de massa. Het idee is dat er 250.000 exemplaren van de elektrische auto komen. Voor nu hebben we alleen een schets. Het begin is er, zullen we maar zeggen.