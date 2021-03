iPhone ligt 6 maanden op bodem van meer, werkt nog steeds - Apparata

Een bizar verhaal! Een halfjaar een iPhone in het water, maar de smartphone functioneert nog steeds.

Moderne smartphones kunnen wel tegen een spatje water. Het is echter niet de bedoeling dat je gaat duiken met een smartphone, want de meeste zullen dit door de druk niet overleven. Ook de duur van een telefoon in het water moet niet te lang zijn. Desalniettemin wist deze iPhone 11 het maar liefst 6 maanden vol te houden onder water.

Dit verhaal speelt zich af in een meer in British Columbia. Dat is een provincie in Canada. Een man was met een boot op het meer foto’s maken van de omgeving en plots liet hij de iPhone 11 in het water vallen. Einde verhaal, want die telefoon ga je natuurlijk nooit meer vinden.

Het verhaal kreeg echter een plottwist. Twee hobby duikers vonden zes maanden later op de bodem van het meer twee telefoons. Een klaptelefoon en een iPhone 11. De duiker maakte de iPhone bij thuiskomst droog en warempel, de telefoon ging nog aan ook! Toen kon de rechtmatig eigenaar achterhaald worden.

Natuurlijk had de eigenaar intussen allang een nieuwe smartphone gekocht. De man was overdondert dat de iPhone 11 nog steeds functioneerde nadat deze 6 maanden op de bodem van een meer had gelegen. Helemaal ongeschonden was de smartphone niet. De speakers waren kapot en ook de microfoon deed het niet meer. Desalniettemin een bizar verhaal! (via CBC)