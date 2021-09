iPhone meenemen op de motor kan de camera slopen

Dit is goed om te weten. De iPhone is er niet zo’n fan van om blootgesteld te worden aan enorme trillingen, de camera kan er van stuk gaan.

Hou je iPhone ver uit de buurt van alles wat hevig trilt. Blijkbaar is dit een zwak punt van de smartphone van het Amerikaanse Apple. Het techbedrijf uit Cupertino waarschuwt daarvoor in een nieuw gepubliceerd document. De camera’s achterop de iPhone zouden beschadigd kunnen worden als deze blootgesteld zijn aan hevige trillingen. Concreet voorbeeld is een sportieve rit op een motorfiets.

iPhone trillingen

In het camera eiland zitten naast de lenzen nog allerlei kleinere technieken die zorgen dat je iPhone zulke puike foto’s en video’s maakt. Denk aan een sensor voor optische beeldstabilisatie en autofocus. Al die onderdeeltjes blijken nu gevoelig voor hevige trillingen te zijn. In het ergste geval gaat de camera van je iPhone gewoon kapot. Daar kwam een iPhone-bezitter achter na een rit van enkele kilometers op de motor.

Als jij de iPhone in je broekzak hebt is er niks aan de hand. Het gaat erom dat de iPhone direct blootgesteld wordt aan de trillingen. Dus bijvoorbeeld het chassis van de motor, als je de smartphone middels een houder gebruikt. De trillingen vanaf het motorblok kunnen dan doorspelen naar de iPhone, met een kapot toestel tot gevolg.

Waarom Apple nu pas met dit issue naar voren komt is niet bekend. Het is niet zo dat het techbedrijf pas gisteren de iPhone heeft gelanceerd. Feit is dat je er voor moet oppassen om hevige trillingen zo veel mogelijk te vermijden.