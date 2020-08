iPhone met Fortnite geïnstalleerd zijn geld waard

Is de wereld gek geworden? Op het internet worden tweedehands exemplaren van de iPhone met Fortnite aangeboden.

Het zal je vast niet ontgaan zijn. Epic Games is in gevecht met Apple én Google met Fortnite in de hoofdrol. De zaak ligt straks bij de rechter, wat betekent dat dit conflict op de korte termijn niet lijkt opgelost te worden. In de tussentijd is Fortnite niet te downloaden op je iPhone of Android via de Apple App of Google Play Store.

Er is daarom een nieuwe markt ontstaan van tweedehands iPhones met Fortnite reeds geïnstalleerd. Het klinkt raar, maar toch is het echt zo. Op eBay zijn advertenties te vinden van mensen die hun iPhone met Fortnite wel willen verkopen. Hoe serieus je de advertenties moet nemen valt nog te bezien. Sommigen vragen een realistisch bedrag van 500 dollar voor een gebruikte iPhone 11 Pro. Anderen zien dollartekens in hun ogen en vragen enkele duizenden dollars. Tja, dat lijkt tamelijk overdreven.

Met een iPhone is het een stukje lastiger om buiten de App Store om Fortnite op het toestel krijgen. Met een Android is dat gesneden koek. Je hebt enkel de APK-nodig die je overal van het internet kunt downloaden. Let wel op dat je van een veilige bron het bestand haalt. Fortnite blijft gewoon werken op zowel op je iPhone en iPad (iOS) als op Android-apparaten.