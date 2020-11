iPhone opladen met MagSafe Duo gaat vrij langzaam - Apparata

Met de binnenkort beschikbare MagSafe Duo kun je draadloos twee apparaten opladen, maar het gaat allemaal vrij langzaam.

Apple spreekt nog altijd over een ‘Binnenkort beschikbaar’ als het gaat om de nieuwe Dubbele MagSafe-oplader, ook wel bekend als de MagSafe Duo. De productpagina van de Amerikaanse website heeft een update gekregen. Daardoor is er nu nieuwe informatie bekend over de draadloze oplader

11W of 14W laden met de MagSafe Duo

Zo is bekend geworden dat de MagSafe Duo apparaten met een snelheid van maximaal 11W draadloos kan opladen met een 20W USB-C kabel, of 14W met een 27W adapter of hoger. Opvallend, want daarmee is deze Dubbele MagSafe -oplader langzamer dan de reeds beschikbare MagSafe oplader die maximaal 15W kan leveren.

Het is niet bekend waarom Apple geen stappen weet te maken met deze technologie. Want 11W draadloos opladen is ontzettend langzaam anno 2020. Er bestaan zat alternatieven op de markt die 30W draadloos laden beloven en ook werken met de Qi-standaard.

Het is nog altijd onbekend wanneer de MagSafe Duo op de markt verschijnt. De dubbele draadloze lader van Apple gaat 149 euro kosten. Een pittig prijskaartje, want daarmee is de lader van het Amerikaanse techbedrijf ook nog eens flink duurder dan alternatieven die wel 30W draadloos laden kunnen leveren.