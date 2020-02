‘iPhone SE 2 wordt een goedkope iPhone’

Keert de tijd van betaalbare iPhones weer terug?





Het zijn dure tijden. Tenminste, als je een liefhebber bent van high-end smartphones en het nieuwste van het nieuwste in huis wil hebben. Zeker Apple-fans mogen de portemonnee trekken. De huidige line-up, bestaande uit de iPhone XR, 11 en 11 Pro, zijn stuk voor stuk pittig dure telefoons. Dat was vroeger, met de iPhone 5C en de iPhone SE, wel anders.

De kans bestaat dat deze glorietijden terugkeren. Zo is al een tijdje bekend dat Apple werkt aan een iPhone SE 2. De verwachting is dat het Amerikaanse techbedrijf dit toestel in maart gaat aankondigen. Volgens Fastcompany is de kans sterk aanwezig dat de smartphone ook een SE-prijsje gaat krijgen.

Dat betekent een iPhone SE 2 voor minder dan 500 dollar. Er zijn zat Android-toestellen van bekende merken die in dit prijssegment opereren. Een nieuwe Apple iPhone koop je echter niet voor die prijs. De iPhone SE 2 (of iPhone 9) wordt zelfs genoemd in combinatie met een spotprijs van 399 dollar. Zou het echt? Over een paar weken hebben we mogelijk het antwoord.