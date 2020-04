‘iPhone SE Plus is uitgesteld’

Een Plus-model van de goedkope iPhone SE komt naar verwachting pas later op de markt.

Recent presenteerde Apple een iPhone SE, maar als we de geruchten mogen geloven blijft het daar niet bij. De Amerikaanse techgigant uit Cupertino zou ook werken aan een topmodel onder de naam iPhone SE Plus.

In eerste instantie moest deze SE Plus in de eerste helft van 2021 op de markt komen. Dat meldde de doorgaans goed geïnformeerde Apple-analist Ming-Chi Kuo. Nu zegt diezelfde Kuo dat de smartphone van Apple is uitgesteld naar de tweede helft van 2021, aldus Macrumors.

Dit nieuw topmodel moet een 5.5 of een 6.1-inch scherm krijgen. Het uiterlijk van het Plus-model lijkt op dat van de huidige iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Een groot verschil in vergelijking met deze high-end modellen is dat de iPhone SE Plus geen Face ID zou krijgen. Net als de nieuwe SE, zou het bij deze Plus-versie beperkt blijven tot Touch ID. Het voordeel ten opzichte van de iPhone 11 is een kleinere notch. En daar komt natuurlijk de lagere prijs nog eens bij.

Voorlopig geen iPhone SE Plus dus. Wel is de verwachting nog steeds dat Apple dit najaar de iPhone 12 gaat presenteren.