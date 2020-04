Processor iPhone SE deelt dreun uit aan Android

Goed nieuws voor kopers van deze budgetvriendelijk iPhone SE

Met de iPhone Se brengt Apple een echt powerhouse op de markt van midrangers. We zagen al eerder dat Apple daarmee wellicht met zichzelf gaat concurreren. Het blijkt echter dat de capaciteiten nog veel meer competitiekracht hebben.

Het geheim van de iPhone SE is de processor

Met het inbouwen van de allermodernste processor, de eigen A13, heeft Apple namelijk een schot in de roos gelost. De A13 chip bestaat uit twee grote processorkoppen die ervoor zorgen dat de kritieke processen op jouw iPhone doorgaan. Daarnaast zijn er nog 4 koppen op de processor geïnstalleerd. Deze zorgen voor achtergrondtaken, zooals het afspelen van muziek of het laten functioneren van jouw iPhone terwijl deze niet gebruikt wordt.

Bovendien kan Apple via software instellen welke koppen en delen van de processor wel en niet gebruikt worden. Zo zorgt de techgigant dat er wel voldoende kracht aanwezig is om alle processen uit te voeren. Tegelijkertijd voorkomt ze dat de processor traag wordt door nodeloze capaciteit te vermijden.

De iPhone SE processor vergeleken met Android

De vraag is natuurlijk wat je in de praktijk merkt van de processorkracht als je voor de keuze staat tussen het kopen van een iPhone SE en een Android-toestel. Met de A13-chip scoor je de processor met de hoogste Geekbench-score in de markt. Daarmee verslaat de iPhone SE alle Android-precessoren op dit punt en kan zij wedijveren met de iPhone 11-serie.

Het feit dat de smartphone als geheel niet aan de top staat komt omdat Apple de specificaties bewust naar beneden heeft bijgesteld.

Hoe toekomstbestendig is de iPhone SE?

Doordat de prestaties van de A13-chip nu bewust beperkt worden weten we dat deze iPhone tot veel meer in staat is. Daarmee weten we ook dat de chip krachtig genoeg is om ook in de toekomst de veranderingen die Apple doorvoert aan te kunnen en competatief te blijven ten opzichte van de Android-smartphones.

Binnen Apple zal de chip al snel voorbij gestreeft worden. Zoals we eerder schreven komt de A14-chip eraan. Deze opvolger zal de A13 in de schaduw zetten, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Qua prijs-/kwaliteitverhouding is er met de iPhone SE dus absoluut geen reden tot zorgen.

Bron: Cnet