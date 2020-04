iPhone SE vs iPhone 11 – Welke moet je kiezen?

De nieuwe iPhone SE is net aangekondigd. Moeten overstappers Apple's nieuwste goedkope iPhone kiezen of toch beter de veel duurdere iPhone 11?





Gisteren lanceerde Apple de iPhone SE (2020), een gloednieuwe iPhone met ouderwets design en een zachte prijs. Sterker nog, het is de goedkoopste iPhone in tijden. Dit zal voor veel potentiële Apple-fans goed nieuws zijn; niet iedereen is immers bereid de hoofdprijs te betalen. Maar wil je toch graag een gloednieuwe iPhone, dan zijn er op het moment twee instapmodellen. Maar welke moet je kiezen, de iPhone SE (2020) of de iPhone 11 (2019)?

De iPhone 11 en iPhone SE verschillen behoorlijk kwa prijs. De iPhone SE kost je een paar tientjes meer dan de helft van wat een nieuwe iPhone 11 kost. En dat is op het eerste gezicht niet per se de moeite waard. De toestellen hebben dezelfde processor en de iPhone 11 heeft één gig RAM meer.

Apple geeft de bestverkochte iPhone van 2019 daarentegen wel een veel groter en sneller scherm mee, dubbel zoveel camera’s aan beide kanten en een veel grotere batterij mee. Gek genoeg heeft de goedkopere iPhone SE wél een vingerafdrukscanner en de iPhone 11 niet.

Al met al lopen de prijzen behoorlijk uiteen. Zelfs de duurste iPhone SE, zo’n €659, is nog honderdvijftig euro goedkoper dan de goedkoopste iPhone 11. Maar voor die prijs krijg je wel een veel groter scherm, een hedendaags design en een betere camera-setup. Lastige afweging dus, maar vergis je niet, allebei de toestellen zijn een solide investering, maar om twee heel verschillende redenen.

Specificaties iPhone SE (2020) Apple iPhone 11 Display en resolutie 4.7-inch Retina IPS LCD 6.1-inch Liquid Retina IPS LCD Resolutie 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio Pixels per inch 326 ppi 326 ppi Refresh rate 60Hz (vermoedelijk) 120Hz Processor Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Werkgeheugen 3GB RAM 4GB RAM Opslagruimte 64/128/256GB (niet uitbreidbaar) 64/128/256GB (niet uitbreidbaar) Besturingssysteem iOS 13 iOS 13 Cameraresolutie (achter) Single 12 MP Dual 12 MP (Wide, Ultra Wide) Cameraresolutie (selfie) Single 7 MP Dual 12 MP SIM Single SIM Single SIM Batterij 1821 mAh 3110 mAh Snelladen (Wattage) 18W 18W Draadloos oplaadbaar Ja, 5W Ja, 5W 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner Ja, in home-knop Nee Gezichtsherkenning Ja, FaceID Ja, FaceID Hoogte 138,4 150,9 mm Breedte 67,3 mm 75,7 mm Dikte 7,3 mm 8,3 mm Gewicht 148 gram 194 gram Waterdicht Ja, IP67 Ja, IP68 Adviesprijs (vanaf) €489,- €809,-

Foto’s @Apple