iPhone SE vs iPhone 11 – zelfde processor maar minder snel

De iPhone SE en iPhone 11 dragen allebei de Apple Bionic A13 processor met zich mee. Maar de performance van de twee is lang niet gelijk.

De iPhone SE is in de meeste opzichten minder sterk dan de iPhone 11, zo blijkt uit onze vergelijking van die twee. Maar wat de iPhone SE een redelijk aantrekkelijk toestel maakt (naast de zachte prijs) is het feit dat ook dat toestel geniet van de krachtige Apple Bionic A13. Helaas is die processor lang niet zo krachtig in de iPhone SE als dat hij in de iPhone 11 is. Hoe kan dat?

Slechtere performance

Hoewel zowel de iPhone SE als de iPhone 11 door een A13 worden aangedreven, presteert die laatste een stukje beter. Dat meldt de Chinese benchmark tool AnTuTu op Weibo. De software van het bedrijf hangt een score aan de performance van allerlei toestellen, waaronder iPhone 11 en SE.

De iPhone 11 behaalde volgens AnTuTu een score van 517.400. De iPhone SE bleef steken op een maximum van 492.166. Dat is een verschil van ruim 5%, ondanks dezelfde chipset.

Vermoedelijk heeft Apple de performance van de A13 in de iPhone SE een beetje teruggeschroefd om batterij te besparen. Het behoorlijk kleine toestel heeft naar verluidt maar ongeveer 66% van de accucapaciteit vergeleken met de iPhone 11. En met zo’n kleine batterij moet je hier en daar de kantjes er een beetje vanaf lopen.

Zelfde processor, andere performance

Het is overigens niet zo dat dit alleen voor de iPhone SE geldt. De iPhone 11 Pro en Pro Max scoren respectievelijk 521.010 en 537.154 met dezelfde chipset. Dat is op zich nog opvallend, want de 11 Pro heeft juist een kleinere batterij dan de iPhone 11. Toch is de performance van die eerste ietsje beter. Het verschil tussen de iPhone 11 Pro Max en iPhone SE is (uiteraard) het grootst. Ruim 9% om precies te zijn.

Kortom, dat ze dezelfde processor hebben wil nog niet zeggen dat ze hetzelfde presteren. Desalniettemin is de iPhone 11 (op papier in elk geval) een solide smartphone vanwege de nieuwe processor.