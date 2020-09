De iPhone van de toekomst loopt op water - Apparata

Ook kan de iPhone van de toekomst jou met jouw hooikoorts helpen.

Als we vooruit kijken naar de technologie van de iPhone hebben we het meestal over de volgende generatie (in dit geval de iPhone 13). Soms krijgen we echter een blik in de verdere toekomst en vandaag is zo’n moment. Als het aan Apple ligt wordt de iPhone van de toekomst nog multifunctioneler en kan de batterij in het archief. Wij nemen een kijkje in de toekomst.

Loopt de iPhone van de toekomst op water?

De kans dat er binnenkort water uit jouw iPhone komt lijkt reëel. Nu blijkt uit een nieuw patent dat de kans groot is dat er binnenkort ook water in jouw iPhone moet. Nu hoef je hem niet letterlijk onder de kraan te houden, maar dit patent voorziet in een oplossing om de batterij te vervangen door brandstofcellen die brandstof omzetten in energie. De gedachten gaan daarbij volgens het patent uit naar waterstof.

iPhone van de toekomst werkt met lasertechnologie voor hooikoorts

In een tweede patent heeft Apple de technologie vastgelegd om met laserstralen en aanvullende sensoren de luchtkwaliteit te meten. Door de koppeling van diverse technieken is er zo weinig ruimte nodig dat men dit kan toepassen in een iPhone of Apple Watch.

Met deze techniek kan je de iPhone van de toekomst gebruiken om bijvoorbeeld giftige gassen of de aanwezigheid van pollen in de lucht te meten. Met een signaal weet je dan precies of je jouw hooikoortstabletten moet nemen of moet maken dat je wegkomt omdat er bijvoorbeeld koolstofmonoxide vrij komt.

Wanneer wordt de iPhone van de toekomst de iPhone van vandaag?

Zoals altijd is het de vraag of een idee dat vastgelegd is in een patent ook de massaproductie haalt. Toch lijken deze twee patenten serieuze indicaties te geven over de richting die Apple op wil Zo zien we dat voor het patent over brandstofcellen wordt voortgeborduurd op eerdere patenten, waarbij de eerste al in 2010 zijn vastgelegd.

Ook het patent voor detectie van gif en pollen komt niet uit de lucht vallen. In 2019 zagen we bijvoorbeeld al een patent voor een vergelijkbare functie. Dat we de technologie vroeg of laat kunnen verwachten lijkt dan ook duidelijk. Ik verwacht echter niet dat de iPhone 12, die vanaf oktober in de winkel moet liggen, deze technieken al aan boord heeft.