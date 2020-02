iPhone verboden voor slechteriken in films

Is het jou al eens opgevallen?





Je zult nooit een slechterik in een Hollywood-film zien met een Apple iPhone. Dit is niet omdat de bad guys universeel een hekel hebben aan Apple, maar omdat het simpelweg niet is toegestaan.

Regisseur Rian Johnson van de films Knives Out and The Last Jedi heeft in een interview met Vanity Fair een bijzondere onthulling uit de doeken gedaan. Volgens de regisseur is het verboden om iPhones te geven aan de slechteriken. Je mag iPhones gebruiken, maar niet als ze in handen komen van de bad guy.

Laat je echter niet misleiden door alle producten die gebruikt worden in films. Bedrijven gaan vaak sponsor deals aan met filmmakers. Hierdoor kunnen producten soms onbewust positief uitgelicht worden.

Daarmee geeft de regisseur meteen een spoiler weg voor alle toekomstige films die je nog moet gaan zien. Als jij iemand in een film ziet met een iPhone, dan weet je nu in elk geval zeker dat dit geen slecht persoon is. Een kinderachtige zet van Apple? Oordeel zelf.