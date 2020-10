iPhone verkopen dalen, Apple maakt zich geen zorgen - Apparata

De laatste cijfers laten zien dat de iPhone verkopen zijn gedaald. Apple maakt zich echter geen zorgen.

Met een percentage van maar liefst 20 procent zijn de iPhone verkopen in het laatste kwartaal gedaald. Is dat gek? Nou, dat valt wel mee. De strategie van Apple, om één keer per jaar een nieuwe iPhone te presenteren, is hier het gevolg van. In juli, augustus en september wachten mensen met het kopen van een nieuwe iPhone. Je weet immers dat er een gloednieuwe generatie gaat komen.

En daarom maakt Apple zich ook geen zorgen over de cijfers. Het Amerikaanse techbedrijf verwacht die daling dit najaar ruimschoots goed te maken met de verkoop van de iPhone 12. In het laatste kwartaal van 2019 boekte Apple een iPhone omzet van meer dan 55 miljard. Dit jaar verwacht het bedrijf dit aantal te overtreffen.

Die 20 procent daling is in vergelijking met hetzelfde derde kwartaal in 2019. Alsnog weten we slechts de helft van het verhaal. Apple maakt namelijk nooit publiekelijk bekend hoeveel iPhones ze exact verkopen. Toch moet 20 procent behoorlijk zijn. Die 20 procent staat voor een iPhone omzet van 26,4 miljard dollar in het derde kwartaal. Niet alleen de afwachting van de nieuwe iPhone, maar ook het coronavirus speelt een rol. Mensen gaan in deze tijd nu eenmaal minder shoppen en grote uitgaven doen.