iPhone vinden kan nu ook met de Google Assistant - Apparata

Als je geen idee hebt waar je iPhone is, kun je de Google Assistant raadplegen om de smartphone te vinden.

Al sinds de introductie van het Find My concept van Apple kun je een applicatie van het techbedrijf gebruiken om een kwijtgeraakte iPhone, iPad of Mac te vinden. Dit was altijd een gesloten circuit en je kon enkel via de app van Apple het product weer terugvinden.

Google Assistant en de verloren iPhone

Daar is sinds kort verandering in gekomen. Eerder werd bekend dat Apple het Find My circuit open ging stellen voor derden. Nu heeft Google bekendgemaakt van deze mogelijkheid gebruik te gaan maken met de Assistant. Je hoeft straks niet langer enkel met de app van Apple je verloren iPhone te vinden, maar je kunt de Google Assistant roepen om hulp.

Dit is een prettige ontwikkeling en eerlijk gezegd heeft dit veel te lang geduurd. Gelukkig strijkt Apple toch over zijn hart door het circuit open te stellen voor derde partijen. Tevens is het fijn dat Google, toch een stevige concurrent van Apple, gebruik maakt van de mogelijkheid die Apple geeft. Het werkt alleen als je Apple apparaat gelinkt is aan een slim apparaat dat ondersteuning heeft voor de Google Assistent. Dat betekent dat de app van Apple nog altijd als beste werkt in de praktijk, dat dan weer wel.