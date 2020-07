iPhone volgt Samsung met een periscoop camera

Apple lijkt de inmiddels veelgebruikte camera technologie van een periscoop te gaan willen toepassen op de iPhone.

Om nog meer uit een smartphone camera te halen moet je experimenteren met nieuwe technieken. Eén van de laatste trends onder premium smartphones is het gebruik van de periscoop camera, iets dat we nog niet eerder hebben gezien op een iPhone.

De Huawei P30 Pro werd geprezen om zijn indrukwekkende zoomkwaliteiten en dat is mede dankzij een periscoop. Ook telefoons van OPPO en bijvoorbeeld Samsung met de Galaxy S20 Ultra hebben een camera met periscoop techniek aan boord. Apple lijkt te gaan volgen door de iPhone te voorzien van een periscoop camera, aldus TF Securities analist Ming-Chi Kuo.

Volgens de analist gaat Apple de periscoop camera toepassen op de iPhone line-up van 2022. De technologie is dus nog zeker twee lange jaren van ons verwijderd. De camera van de iPhone scoort altijd wel een voldoende. De toevoeging van een periscoop zou in dit geheel fraai zijn. Verder kunnen inzoomen zonder in te leveren op beeldkwaliteit is waar de iPhone nog niet in uitblinkt. Ook helpt het met de kwaliteit van autofocus. Andere smartphones zijn daarin al een stuk verder. Het gebruik van een periscoop kan dit ‘probleem’ oplossen voor de iPhone. (via 9to5Mac)