iPhone X is eigenlijk de vergeten iPhone

De iPhone X is enkele jaren geleden geïntroduceerd, maar kan nog prima mee.

Als je nu een blik werkt op de website van Apple zie je een aantal iPhone-modellen staan. De iPhone 11, iPhone 12 en natuurlijk de iPhone 13. De Amerikaanse techgigant heeft de X uit de schappen gehaald. Dat betekent echter niet dat dit een bejaarde smartphone is. Integendeel.

iPhone X of XS als gebruikt model

De smartphone werd in 2017 voorgesteld. Een refurbished iPhone X is vandaag de dag voor enkele honderden euro’s verkrijgbaar. Onder de kap is de techniek niet zo oud als je misschien denkt. OLED? Check. Een prima camera? Check. Face ID? Check. Heb je een toch liever iets jongere iPhone, dan kun je een in 2018 geïntroduceerde refurbished iPhone XS overwegen.

Met 64 GB is de instapper anno 2021 misschien niet zo interessant. Apple leverde beide smartphones echter ook met 256 GB. Voor het geld van een nieuwe iPhone SE kun je een vlaggenschip van een paar jaar geleden scoren. Waar de Amerikaanse techgigant voorheen niet bepaald heel goed in was is batterij management. Hou daar ook rekening mee met de aanschaf van een dergelijke oudere iPhone. Een oplaadkabel mee als je een lange dag onderweg bent kan geen kwaad. Maar dat is eigenlijk ook zo met de nieuwste modellen van Apple.