iPhone zonder lightning-poort: hoe moet het verder?

Het einde van de iPhone met lightning-poort is bijna hier. Wat staat de iPhone qua opladen te wachten?

Het is dit jaar (in september) 10 jaar geleden dat de eerste iPhone met lightning-poort op de markt kwam. Dat was de iPhone 5. Apple wilde dat de lightning-poort, de poort die sindsdien elke onderkant van een iPhone verrijkt, een moderne connector wordt. Op zich is dat gelukt, maar nu beginnen er meerdere nadelen te komen.

iPhone met lightning-poort

Want eigenlijk wil je natuurlijk een USB-C poort. Dan sluit de oplader van een iPhone aan op die van bijvoorbeeld Android-toestellen en dat is momenteel de standaard. Dan zou snelladen beter werken, zouden meer kabeltjes passen en noem het maar op. Lightning werkt alleen met specifieke kabels die alleen voor iPhones geschikt zijn. Je wil toch eigenlijk gewoon iets anders?

Lightning-poort aan zijn einde

Het wordt dan ook binnenkort tijd voor iets nieuws. Niet in de laatste plaats omdat het sinds recent moet van Europa. Ook omdat Apple het ook welletjes vindt geweest voor de oude lightning-poort op de iPhone. Hoe moet het dan verder?

Oplossing 1: USB-C

De eerste oplossing klinkt als de meest logische: een USB-C poort. Zoals gezegd, dan passen eigenlijk alle oplaadkabels anno 2022 ook op je iPhone. Wel zo makkelijk. Apple deed dit al met hun nieuwere iPads, dus het gaat ook niet perse om het willen uitmelken van de lightning-poort. Toch wil Apple volgens analist Ming-Chi Kuo niet aan de USB-C op de iPhone, omdat dit de waterbescherming lastiger zou maken.

Oplossing 2: opvolger

Een andere oplossing is een ‘nieuwe’ lightning-poort voor de iPhone. Wel weer een unieke poort, maar dan helemaal opnieuw ontwikkeld. Vanuit economisch opzicht best een goed idee, want dan moet je al je verzamelde lightning-poort kabels vervangen door nieuwe kabels, wat Apple weer geld oplevert. Voor de consument natuurlijk wel nadelig en waarschijnlijk de moeite niet waard.

Oplossing 3: MagSafe

Want optie drie is waar iedereen het heen ziet gaan: Apple wil eigenlijk helemaal géén poort onderaan de iPhone. Ze willen meer inzetten op de MagSafe-mogelijkheden die we kennen sinds de iPhone 12. Nu kan MagSafe werken naast de lightning-poort op je iPhone, maar als er nog wat kinderziektes worden verwijderd kan het wel eens dé mogelijkheid worden. Het nadeel hieraan is dat dit niet conform de eis van de nieuwe EU-wet is, waar elk consumentenapparaat een ‘standaard’ aansluiting móét hebben: dat is USB-C. (via MacRumors)