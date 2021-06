iPod click wheel is terug en werkt met Apple Music & Spotify! - Apparata

Een leuk gevalletje nostalgie, met de terugkeer van de iPod click wheel. Het goede nieuws is dat het werkt met Spotify en Apple Music.

Het is soms best grappig om weer eens met wat dingen van weleer aan de slag te gaan. Denk aan een oude game, of een oude telefoon van 15 jaar geleden. In dit geval kun je virtueel aan de slag met de iPod click wheel. Het iconische design van Apple was helemaal de bom, voordat het touchscreen zijn intrede deed.

Nu kun je de iPod click wheel herbeleven in combinatie met Apple Music en Spotify. Dat komt dankzij wat werk dat software ontwikkelaar Tanner Villarete heeft gedaan. Hij heeft een web applicatie bedacht, waarbij je de iPod als muziekspeler kunt gebruiken met muziekdiensten van vandaag de dag. Dat maakt het meer dan en gimmick om slechts een keertje te gebruiken.

De applicatie is gratis te gebruiken en werkt zowel op mobiel als dekstop. Het leuke van mobiel is dat je daadwerkelijk je vinger kunt gebruiken om dat gevoel van vroeger te krijgen. Mocht je interesse hebben in de techniek achter de web applicatie, dan hebben we goed nieuws voor je. Villarete heeft het project gedeeld op GitHub.