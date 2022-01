Iran publiceert een bewerkte video van Trump die wordt ge-droned

creenshot van khamenei.ir

Het land Iran heeft het niet zo op Donald Trump, want ze hebben een bewerkte video op internet gezet waar Trump wordt ge-droned.

Iran en Amerika, het is geen goede combinatie. Dat is al lang zo, maar de ex- president Trump moet het wel extra ontzien. Het duurde niet lang na de verjaardag van de dood van een van de militaire leiders van Iran, dat de leider van het land een video uitgebracht waarin hij ‘wraak’ zweert.

Iran en Trump

De hoogste leider van Iran is Ali Khamenei. De leider plaatste een geanimeerde video op zijn website, waarin de voormalige president wordt aangevallen door een drone-aanval. Het filmpje is vermoedelijk geproduceerd door een door de Iraanse staat gesteunde wedstrijd. Het volk van Iran lijkt het wel te waarderen.

Het filmpje heeft wat weg van een scene uit Call of Duty. Het laat een onwetende Trump zien die rondhangt in zijn Mar-a-Lago-golfresort in Palm Beach. Maar een Iraanse drone-operator zet de locatie van de voormalige president vast om een hitte-zoekende raket op zijn hoofd te richten. Althans, daar lijkt het het meest op.

Nep natuurlijk

De video is nep, dat mag duidelijk zijn. Was het wel echt, dan had Iran vermoedelijk een probleem. De video komt wel voort uit een echte moordaanslag. Namelijk die van Qasem Soleimani. Dit is een zeer geliefde generaal van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en commandant van de elite Quds Force. Hij werd vermoord door de regering-Trump in januari van 2020, via een gerichte drone-aanval op de internationale luchthaven van Bagdad.

Amerika kreeg veel kritiek hierdoor, ook van de internationale gemeenschap. Iran zweerde wraak en blijkbaar is dit filmpje daar onderdeel van.