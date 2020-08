Is Apple vs Facebook fittie het einde voor de App Store?

Na Fortnite en WordPress spreekt ook Facebook zich nu uit tegen het beleid van Apple in de App Store. Hoelang houdt Apple de kritiek nog vol?

Apple staat de laatste tijd behoorlijk onder vuur vanwege het beleid in de App Store. Recentelijk bracht de iPhone-maker een onoprechte excuses naar buiten over het boycotten van WordPress. Tegelijkertijd woedt er een heftige strijd tussen Fortnite-maker Epic Games en Apple. Nu jaagt de uitbater van de App Store een derde tech-gigant tegen zich in het harnas. Is dit de druppel die de emmer doet overlopen?

Apple App Store naait Facebook

Gisteren waarschuwde Facebook dat iOS 14 desastreus zal zijn voor adverteerders. Hoewel het duidelijk was dat Facebook vooral zijn eigen hachje wilde redden, blijkt nu dat er meer speelt. Het gigantische sociale medium vertelt tegen Reuters dat Apple wederom een smerig trucje uithaalde rondom de 30% regel.

Apple zou Facebook hebben gedwongen een in-app boodschap te verwijderen over de 30% commissie die Apple vraagt voor in-app aankopen. Naar verluidt verwees de App Store eigenaar Facebook naar een regel die apps ervan weerhoudt om ‘irrelevante informatie’ weer te geven. Blijkbaar schaamt Apple zich een beetje voor de 30% afdracht en is dat irrelevant voor gebruikers om dat te weten.

Facebook is wolf in schaapskleren

Maar laat er geen twijfel over bestaan, Facebook is niet onschuldig. Het sociale media-conglomeraat speelt telkens in op de publieke opinie door kleine bedrijver erbij te halen. De aanleiding is een online evenement waar gebruikers via Facebook tickets voor kunnen kopen. Dat is een in-app aankoop waar Apple dus 30% van mag afnemen.

Nu, meer dan ooit, moeten we de mogelijkheid hebben om mensen te helpen begrijpen waar het geld dat bedoeld is voor kleine bedrijven werkelijk naartoe gaat. Helaas heeft Apple onze transparante boodschap over de 30% afdracht afgewezen. We zoeken nog steeds naar een manier om die informatie door te geven binnen de app. Facebook’s statement over de kwestie

Volgens Facebook is het dus belangrijk dat de organisatoren van het evenement al het geld ontvangen. Het is daarentegen duidelijk dat Facebook zelf ook lijdt onder de 30% afdracht. En daarbij speelt het sociale medium duidelijk in op de huidige druk die op Apple wordt uitgeoefend.

Het einde van de App Store

Welke kant je ook kiest in dit debat, het is duidelijk dat steeds meer grote jongens zich uitspreken tegen het App Store systeem. Gek genoeg is Google, dat nagenoeg hetzelfde beleid voert (zonder de smerige blokkades en censuur), tot dusver nauwelijks aangepakt. Hoe dan ook, er gaat binnenkort wat veranderen, dat kan haast niet anders. Met de middelen die al die benadeelde kleine bedrijven, WordPress en vooral Epic Games en Facebook hebben, kan zelfs Apple hier niet langer tegenop, toch?