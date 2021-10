Is Bitcoin- bedenker Nakamoto nog wel in leven?

Veel mensen zijn het er over eens. De Bitcoin- bedenker Satoshi Nakamoto is niet meer in leven. Waarom zij dat denken? Lees dat hier.

Bitcoin viert bijna zijn 13e verjaardag, dat is namelijk op 3 januari 2022. Satoshi Nakamoto is de maker van Bitcoin en is nog altijd het beroemdste en meest mysterieuze personage van de gemeenschap geweest. Ongeveer tien jaar geleden logde Satoshi uit, om nooit meer terug te keren en het is zeer waarschijnlijk dat de uitvinder nooit meer terug zal komen.

Bitcoin- bedenker in leven

De naam “Satoshi Nakamoto” is van Japanse afkomst en wordt algemeen beschouwd als een pseudoniem of een vervalste naam. Er wordt aangenomen dat Nakamoto’s verjaardag 5 april 1975 is, aangezien de datum wordt weergegeven op het P2P Foundation-profiel van de uitvinder. Als de geboortedatum correct is, zou Nakamoto vandaag 46 jaar oud zijn.

Veel mensen hebben geprobeerd achter de ware identiteit te komen. Velen van hem denken dat de persoon overleden is. Feit is dat Satoshi Nakamoto twee berichten heeft achtergelaten voordat hij voorgoed vertrok. De eerste was op 12 december 2010, toen de maker een bericht achterliet over ‘zich wagen aan meer complexe ideeën’. De post op 12 december was Satoshi die dingen op een zeer serieuze en directe manier besprak, waarbij hij benadrukte dat de “software helemaal niet bestand is tegen DoS-aanvallen”.

Keerde nooit terug

Nakamoto keerde nooit meer terug om iets anders te bespreken op het Bitcointalk.org-forum. Jaren later doken e-mails van Nakamoto aan Mike Hearn en Gavin Andresen op vanaf april 2011, toen de pseudonieme maker van Bitcoin zei: “Ik ben verder gegaan met andere dingen.” Vanaf hier is bijna al het andere over de verdere communicatie van Satoshi onbewezen en zijn er tot op de dag van vandaag veel wilde claims en speculaties geweest.

Het feit is echter dat Satoshi Nakamoto na deze berichten besloot niet terug te komen en het is heel goed mogelijk dat de uitvinder om gezondheidsredenen niet kon terugkeren. En wellicht overleden is. Een andere aanwijzing hiervoor is dat Nakamoto een Bitcoin voorraad heeft van ongeveer $60 miljard, maar deze nooit verzilverd zijn. Als de bedenker echt dood is, dan zullen die munten voor altijd verdwenen zijn!