Is Bitcoin mining nog rendabel?

Met de lage koers van de Bitcoin en de hoge energieprijs is het produceren van Bitcoins, mining, ook duur. Is dat nog rendabel?

Produceren van Bitcoins, of mining, is dé belangrijkste inkomstenbron voor mining company’s. Bij een koers van 69.000 dollar, zoals in november vorig jaar, hoef je de rekensom niet te maken. Zeker rendabel.

Kosten produceren Bitcoin

Maar wat kost nu eigenlijk het produceren van 1 Bitcoin. Je hebt een hoop rekenkracht en vooral een heleboel elektriciteit nodig. En laat dat laatste nou heel veel duurder geworden zijn dit jaar. De Bitcoin zelf daarentegen is juist een stuk goedkoper geworden.

Volgens JP Morgan waren de kosten van het produceren van 1 Bitcoin begin juni 24.000 dollar. Met een huidige waarde op moment van schrijven van 20.816 dollar is dat dus niet interessant. Maar volgens datzelfde JP Morgan zijn de kosten voor het produceren van 1 Bitcoin nu gedaald naar 13.000 dollar. Althans dat zeggen ze tegen Bloomberg.

Elektriciteitsverbruik

Dat scheelt een hoop geld in korte tijd. Hoe zit dat? Het verschil komt volgens de onderzoekers van JP Morgan volledig door het gedaalde elektriciteitsverbruik bij de productie van Bitcoin. De mining bedrijven die een punt hebben gemaakt van efficiënte platforms om Bitcoin te produceren kunnen nog winst maken. De inefficiënte verbruikers juist niet. En dit zijn massaal vertrokken uit de markt.

Goed nieuws! Toch? Nou eigenlijk niet. Juist daardoor daalt de prijs van Bitcoin nog meer. Want om de kosten te dekken worden door alle mining platforms juist Bitcoin verkocht. Dat is dan weer slecht voor de koers. En zo wordt het weer lastiger om rendabel te zijn in de productie van Bitcoin.

Derde kwartaal

Daarom waarschuwt JP Morgan voor het derde kwartaal. Zij verwachten dat de Bitcoin in dit kwartaal verder onder druk kan komen te staan omdat mining bedrijven hun productie hebben stil gelegd en er door alle productiebedrijven meer Bitcoin worden aangeboden, ook uit de reserves, om alle kosten te kunnen blijven betalen.

Niemand heeft een glazen bol, maar we zijn benieuwd of we de ondergrens al hebben gezien of dat die nog bereikt moet worden voor dit jaar. Er zijn in ieder geval bedrijven voor wie mining tot een koers van 13.000 dollar dus interessant blijft. Wie weet kunnen de kosten nog wel verder omlaag. De toekomst zal het leren.