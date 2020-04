Is de eerste waterdichte smartphone geen iPhone?

Dit merk lijkt een goede, waterdichte naar Nederland smartphone te brengen, maar...





De president van het Chinese smartphonemerk Honor heeft tijdens een presentatie renders laten zien van de aankomende Honor 30 Pro. Deze zijn gelekt naar het Chinese Weibo. Nu is ons Chinees niet al te best, maar aan de waterige en (zie hieronder) ijzige foto’s te zien is deze smartphone waterdicht. Velen dachten dat die primeur naar Apple zou gaan.

Dat de lancering van de Honor Pro 30 aanstaande is blijkt ook uit het feit dat het toestel al een Geekbench-test heeft gehad. Op basis van die test hebben we inzicht in de specificaties en daarmee blijkt dat Honor met de Honor 30 Pro een uitgebreide smartphone biedt.

Zo is het toestel voorzien van een beeldscherm van 6,57 inch met resolutie van 1080 x 2340 pixels, een 3.900mAh batterij, ondersteunig voor 5G-connectiviteit en naar keuze 128 GB of 256 GB opslagcapaciteit. Aan de voorkant is bovendien een 32 MP selfiecamera ingebouwd.

Qua techniek is de Honor Pro 30 voorzien van 8GB RAM werkgeheugen en Kirin 990 processor. Overigens zijn deze specificaties volgens geruchten dezelfde als die voor de reguliere uit te brengen Honor P30. De verschillen tussen de reguliere uitvoering en de Pro, die je hier nog een keer stevig ingevroren kunt bewonderen, zouden vooral naar voren komen in de cameravoering. Daarnaast zou de Pro-versie de mogelijkheid hebben om een versie te kiezen met 12 GB RAM werkgeheugen.

De cameravoering van de Honor 30 Pro zou gebaseerd zijn op een hoofdcamera van 50 MP, terwijl de reguliere versie het met 40 MP moet doen. De specificaties van de overige camera’s zijn niet bekend, maar ook daar zullen verschillen te zien zijn. Dit zal evenzeer gelden voor de mogelijkheden van filters en andere technische optimalisaties.

We verwachten dat deze smartphone, die zich qua specificaties lijkt te kunnen meten met de Huawei P40, binnenkort voor een redelijke prijs in Nederland te koop zal zijn.

Er is echter één maar. De gelijkenis met Huawei is niet toevallig. Honor is namelijk een dochterbedrijf van Huawei en daarmee geldt dat ook Honor niet kan beschikken over de Google-versie van Android en andere Google-apps. Dat zal voor veel mensen toch een reden zijn om deze spannende concurrent van de grote(re) merken links te laten liggen.