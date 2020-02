Is de Moto Razr wel bestand tegen troep in je broekzak?

Natuurlijk is dit vraagstuk uitbundig getest.





Met je smartphone hoef je niet expliciet op te passen met stof of zand. Kleine vuiligheden zijn eenvoudig schoon te maken en gaan meestal niet in kleine hoeken of gaten zitten. Hoe anders is dat als je een smartphone hebt met een klapscherm.

Misschien kun je nog wel het tijdperk voor de smartphone herinneren. Deze auteur in elk geval wel. Mijn klaptelefoon gaf door stof, vuiligheden en zandkorreltjes op gegeven moment een knarsend geluid. De telefoon openen of sluiten ging niet meer zo lekker als voorheen.

Dit issue komt potentieel met de prijzige Moto Razr weer naar boven. Vroeger hadden we nog geen YouTube om op dit soort vraagstukken antwoorden te krijgen, maar tegenwoordig natuurlijk wel.

YouTuber JerryRigEverything zocht uit hoe sterk de Moto Razr in zijn schoenen staat. Niet alleen werd de scharnier getest, ook pakte de YouTuber zijn mesje erbij. Ook kon de klassieke ‘aanstekertest’ niet ontbreken. Je kunt de video hieronder bekijken.